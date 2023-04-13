Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

Паска за 15 минут в микроволновке: пошаговый рецепт

13 апреля 2023, 09:39
Анна Голишевская редактор ленты
Паска 2023
Источник: Unsplash

Микроволновка частично может заменить духовку. В ней можно приготовить даже пасхальный хлеб. Как приготовить паску за 15 минут в микроволновке — читайте в материале Фактов.

Ингредиенты:

  • мука — 1,5 ст. (200 мл);
  • яйцо — 2 шт;
  • сахар — 1 ст;
  • сливочное масло — 75 г;
  • растительное масло — 35 мл;
  • молоко — 150 мл;
  • соль — 1 щепотка;
  • ванилин — 1 г;
  • разрыхлитель теста — 1,5 ч. л;
  • цукаты — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Взбейте яйца с сахаром, добавьте к ним ванилин и соль. Затем добавьте молоко, растительное и сливочное масло, которое нужно предварительно растопить. Хорошо перемешайте смесь, добавьте в нее муку и разрыхлитель.
  2. Затем всыпьте цукаты, еще раз хорошо перемешайте тесто и разлейте по формам (можно использовать чашки), смазанным растительным маслом. Тесто должно заполнить форму наполовину (оно будет подниматься во время приготовления).
  3. Выпекать в микроволновке можно по одной паске, поставив на 4 минуты на полную мощность. После этого нужно еще минуту подождать, только потом можно открыть дверцу и достать хлеб.
  4. Если вы хотите запечь одну большую паску, тогда ставьте ее в микроволновку на 10-12 минут на мощность 700 Вт. Дайте ей постоять 2-3 минуты и тогда доставайте.

Читайте также:
ПаскаСырный кулич в духовке – пошаговый рецепт

Читайте также:

Теги
Пасха Кулінарні рецепти Рецепт Рецепти
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь