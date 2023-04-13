Микроволновка частично может заменить духовку. В ней можно приготовить даже пасхальный хлеб. Как приготовить паску за 15 минут в микроволновке — читайте в материале Фактов.
Ингредиенты:
- мука — 1,5 ст. (200 мл);
- яйцо — 2 шт;
- сахар — 1 ст;
- сливочное масло — 75 г;
- растительное масло — 35 мл;
- молоко — 150 мл;
- соль — 1 щепотка;
- ванилин — 1 г;
- разрыхлитель теста — 1,5 ч. л;
- цукаты — по вкусу.
Способ приготовления:
- Взбейте яйца с сахаром, добавьте к ним ванилин и соль. Затем добавьте молоко, растительное и сливочное масло, которое нужно предварительно растопить. Хорошо перемешайте смесь, добавьте в нее муку и разрыхлитель.
- Затем всыпьте цукаты, еще раз хорошо перемешайте тесто и разлейте по формам (можно использовать чашки), смазанным растительным маслом. Тесто должно заполнить форму наполовину (оно будет подниматься во время приготовления).
- Выпекать в микроволновке можно по одной паске, поставив на 4 минуты на полную мощность. После этого нужно еще минуту подождать, только потом можно открыть дверцу и достать хлеб.
- Если вы хотите запечь одну большую паску, тогда ставьте ее в микроволновку на 10-12 минут на мощность 700 Вт. Дайте ей постоять 2-3 минуты и тогда доставайте.
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