В процессе выпекания паски случаются неприятные сюрпризы. В частности, может не подняться тесто или не пропечься вообще.

Что делать, если не получается испечь паску, рассказывают Факты ICTV.

Что делать, если не поднимается тесто на паску

Температура помещения

Для того, чтобы тесто поднялось, нужно иметь достаточную температуру в помещении. В доме с повышенной сыростью дрожжевое тесто может не подняться.

В таком случае:

Нагрейте минимально духовку. Налейте кипяток в посуду и положите на низ духовки. Посуду с тестом поместите на среднюю полку и оставьте на один час.

Добавьте дрожжей

Бывают случаи, когда дрожжи некачественные или же у них истек срок годности.

Возьмите новый пакетик сухих дрожжей и смешайте с теплой водой (1 ч.л. на 200 мл воды). Оставьте смесь на 10-15 мин, пока не поднимется пена. После этого добавьте смесь к тесту и тщательно перемешайте. Оставьте тесто в теплом месте на час.

Что делать, если паска не пропеклась внутри

Распространенной проблемой является пригорание верхушки паски, тогда как внутри она еще сырая. Проверить это можно с помощью соломинки, которую нужно воткнуть в тесто. Если соломинка сухая — паска готова.

Чтобы избежать этой проблемы, стоит:

Разогреть духовку до 170 градусов перед выпеканием.

Следите за временем выпекания: маленькие паски обычно забирают 30-35 мин, тогда как большие от 45 мин до часа.

Если вы заметили, что ваша паска пригорает сверху:

Уменьшите температуру выпекания на 10-20 градусов. Смажьте фольгу или пергамент сливочным маслом и прикройте верхушку паски.

Таким образом, верхушка паски будет защищена, а середина не останется сырой.

Что делать, если паску трудно достать из формы

Перед выпеканием обложите форму для выпечки пергаментом и смажьте сливочным маслом.

Извлекайте паску из формы только после того, как она остынет.