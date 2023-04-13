При выпекании паски можно столкнуться с различными проблемами. Распространенной непрятностью являются трещины теста во время выпекания.
Почему трескается паска при выпекании, рассказывают Факты ICTV.
Почему трескается паска при выпекании: ошибки приготовления
Во время выпекания паски ваше тесто может потрескаться. Причины бывают разные, в частности:
- Некачественная мука — при выборе обращайте внимание на сорт и помол. Лучше брать пшеничную муку первого сорта, ведь в ней больше клейковины и крахмала. Тесто из такой муки получится эластичное и после выпекания не потеряет своей формы.
- Много муки — готовьте паску исключительно по пропорциям, которые указаны в рецептах. Чтобы проверить, достаточно ли муки, разрежьте тесто ножом. Если оно не прилипает к лезвию — можете выпекать паску.
- Высокая температура — если паска выпекается при 180 градусов или выше, снизьте температуру на 10-15 градусов.
Что делать, если треснула паска при выпекании
Если тесто паски треснуло, в конце выпекания смажьте повреждения взбитым яйцом. Так вы сможете замаскировать трещины.
Советы при выпекании паски
- Не ставьте тесто рядом с открытыми окнами. Оно не любит сквозняков, поэтому позаботьтесь о том, чтобы в помещении было тепло.
- Используйте продукты для приготовления паски только комнатной температуры.
- Обязательно просейте муку. Таким образом, тесто получится легким.
- Вымешивайте тесто руками.
- Если паска сверху подгорает, отрежьте кусок фольги, смажьте сливочным маслом и накройте формочки с тестом.
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