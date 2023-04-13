При выпекании паски можно столкнуться с различными проблемами. Распространенной непрятностью являются трещины теста во время выпекания.

Почему трескается паска при выпекании, рассказывают Факты ICTV.

Почему трескается паска при выпекании: ошибки приготовления

Во время выпекания паски ваше тесто может потрескаться. Причины бывают разные, в частности:

Некачественная мука — при выборе обращайте внимание на сорт и помол. Лучше брать пшеничную муку первого сорта, ведь в ней больше клейковины и крахмала. Тесто из такой муки получится эластичное и после выпекания не потеряет своей формы.

Много муки — готовьте паску исключительно по пропорциям, которые указаны в рецептах. Чтобы проверить, достаточно ли муки, разрежьте тесто ножом. Если оно не прилипает к лезвию — можете выпекать паску.

Высокая температура — если паска выпекается при 180 градусов или выше, снизьте температуру на 10-15 градусов.

Что делать, если треснула паска при выпекании

Если тесто паски треснуло, в конце выпекания смажьте повреждения взбитым яйцом. Так вы сможете замаскировать трещины.

Советы при выпекании паски