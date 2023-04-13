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Почему трескается паска при выпекании: распространенные ошибки в приготовлении

13 апреля 2023, 13:43
Асоян Карина редактор ленты
чому тріскається паска при випіканні
Источник: Unsplash

При выпекании паски можно столкнуться с различными проблемами. Распространенной непрятностью являются трещины теста во время выпекания.

Почему трескается паска при выпекании, рассказывают Факты ICTV.

Почему трескается паска при выпекании: ошибки приготовления

Во время выпекания паски ваше тесто может потрескаться. Причины бывают разные, в частности:

  • Некачественная мука — при выборе обращайте внимание на сорт и помол. Лучше брать пшеничную муку первого сорта, ведь в ней больше клейковины и крахмала. Тесто из такой муки получится эластичное и после выпекания не потеряет своей формы.
  • Много муки — готовьте паску исключительно по пропорциям, которые указаны в рецептах. Чтобы проверить, достаточно ли муки, разрежьте тесто ножом. Если оно не прилипает к лезвию — можете выпекать паску.
  • Высокая температура — если паска выпекается при 180 градусов или выше, снизьте температуру на 10-15 градусов.

Что делать, если треснула паска при выпекании

Если тесто паски треснуло, в конце выпекания смажьте повреждения взбитым яйцом. Так вы сможете замаскировать трещины.

Советы при выпекании паски

  1. Не ставьте тесто рядом с открытыми окнами. Оно не любит сквозняков, поэтому позаботьтесь о том, чтобы в помещении было тепло.
  2. Используйте продукты для приготовления паски только комнатной температуры.
  3. Обязательно просейте муку. Таким образом, тесто получится легким.
  4. Вымешивайте тесто руками.
  5. Если паска сверху подгорает, отрежьте кусок фольги, смажьте сливочным маслом и накройте формочки с тестом.
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