Если вы решили удивить родных на Пасху 2023, приготовьте вместо привычной традиционной паски итальянский панеттоне. Воздушное тесто этого десерта не оставит равнодушным даже тех, кто на диете.

Мы подготовили пошаговый рецепт приготовления вкусной итальянской паски панеттоне. Готовить ее проще, чем вам кажется!

Рецепт итальянской паски панеттоне

Ингридиенты для теста:

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мука — 500 г;

сахар — 80 г;

сливочное масло — 250 г;

яйца — 2 шт;

свежие дрожжи — 22 г;

ваниль;

теплая вода — 120 мл;

молочный шоколад — 140 г;

фундук — 100 г.

Корочка для панеттоне:

фундучная пудра (мука) — 40 г;

сахар — 65 г;

белок — 1 шт;

кукурузный крахмал — 10 г.

Все ингридиенты перемешиваем венчиком до однодородной масы.

Как приготовить тесто для итальянской паски панеттоне

Помещаем в чашу блендера с насадкой крюк муку, сахар, масло, яйца, дрожжи, ваниль и теплую воду. Вымешиваем 10 мин. Добавляем поломанный на кусочки молочный шоколад и рубленый жаренный фундук. Вымешиваем еще 2 мин. Накрываем тесто влажным полотенцем и оставляем его при комнатной температуре на 1,5 часа. Распределяем тесто по формам и даем ему подойти еще 1,5-2 часа. Посыпаем дополнительно шоколадом и орехами, заливаем “корочкой”.

Ставим итальянскую паску панеттоне в разогретую до 200 градусов духовку. Через 10 минут снижаем температуру до 180 градусов и выпекаем еще 30 минут (если панеттоне маленькие, достаточно 20 минут).

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