В нашій країні процедура зі збільшення губ користується неабиякою популярністю. Для досягнення максимального вдалого результату після процедури потрібно обов’язково дотримуватися рекомендацій лікаря.
Чого не можна робити після збільшення губ – читайте в матеріалі.
Збільшення губ: що це за процедура – основні факти
Косметолог Людмила Ємець зазначає, що збільшення губ – одна з найбільш затребуваних процедур у сучасній косметології. І можна відокремити такі особливості:
Зараз дивляться
- Процедура майже безболісна.
- Під час проведення процедури збільшення губ застосовується аплікаційна анестезія (анестезуючий крем), який створює виражений знеболювальний ефект.
- Для збільшення губ застосовують препарати на основі гіалуронової кислоти.
- Можна підкоригувати форму губ, асиметрію, а також зробити їх об’ємнішими.
- Збільшення губ можна проводити як жінкам, так і чоловікам.
- Ефект від збільшення зберігається не на все життя. Залежно від вибору препарату, він зберігатиметься від 6 місяців до 1,5 року.
- Є протипоказання до збільшення губ. Не можна проводити процедуру, якщо у вас цукровий діабет, аутоімунні захворювання, проблеми зі згортанням крові, загострення герпесу.
- Після процедури спостерігається набряк, який минає протягом кількох днів. Також можуть бути гематоми після процедури, які зникають протягом тижня.
- Якщо вам не сподобається ефект від збільшення губ, їх можна повернути до колишнього стану, вдавшись до ін’єкцій гіалуронідази.
- Після процедури ви не відчуватимете жодного дискомфорту. Філлер являє собою дуже пластичний гель, який абсолютно рівномірно розподіляється у губах. Тому після збільшення губ ви маєте лише природні відчуття.
Чого не можна робити після збільшення губ: важливі моменти
Експертка наголошує, що після збільшення губ є низка правил, яких треба дотримуватися для кращої та швидкої реабілітації.
Не можна:
- Їсти та пити гаряче, адже посилюється набряк. Це можна робити тільки через два дні.
- Ходити в лазню, сауну, солярій, займатися активним спортом. Адже так швидше розщеплюється гіалуронова кислота. Це все можна робити тільки через тиждень.
- Фарбувати вуста. Наносити косметичні засоби на губи дозволяється через 3-5 днів після повного загоєння губ.
- Цілуватися та пити через трубочку. Це може призвести до нерівномірного розподілу філлера, асиметрії та іншої деформації. Утримуйтеся від поцілунків тиждень.
- Також не можна вживати у перший тиждень після процедури алкоголь, адже він посилює набряк.
- Протягом двох тижнів після процедури не можна засмагати, адже це призводить до пігментації.
- Крім цього, не можна робити перманентний макіяж. Татуаж дозволений тільки через місяць часу.