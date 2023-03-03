В нашій країні процедура зі збільшення губ користується неабиякою популярністю. Для досягнення максимального вдалого результату після процедури потрібно обов’язково дотримуватися рекомендацій лікаря.

Чого не можна робити після збільшення губ – читайте в матеріалі.

Збільшення губ: що це за процедура – основні факти

Косметолог Людмила Ємець зазначає, що збільшення губ – одна з найбільш затребуваних процедур у сучасній косметології. І можна відокремити такі особливості:

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Процедура майже безболісна. Під час проведення процедури збільшення губ застосовується аплікаційна анестезія (анестезуючий крем), який створює виражений знеболювальний ефект. Для збільшення губ застосовують препарати на основі гіалуронової кислоти. Можна підкоригувати форму губ, асиметрію, а також зробити їх об’ємнішими. Збільшення губ можна проводити як жінкам, так і чоловікам. Ефект від збільшення зберігається не на все життя. Залежно від вибору препарату, він зберігатиметься від 6 місяців до 1,5 року. Є протипоказання до збільшення губ. Не можна проводити процедуру, якщо у вас цукровий діабет, аутоімунні захворювання, проблеми зі згортанням крові, загострення герпесу. Після процедури спостерігається набряк, який минає протягом кількох днів. Також можуть бути гематоми після процедури, які зникають протягом тижня. Якщо вам не сподобається ефект від збільшення губ, їх можна повернути до колишнього стану, вдавшись до ін’єкцій гіалуронідази. Після процедури ви не відчуватимете жодного дискомфорту. Філлер являє собою дуже пластичний гель, який абсолютно рівномірно розподіляється у губах. Тому після збільшення губ ви маєте лише природні відчуття.

Чого не можна робити після збільшення губ: важливі моменти

Експертка наголошує, що після збільшення губ є низка правил, яких треба дотримуватися для кращої та швидкої реабілітації.

Не можна: