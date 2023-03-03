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Красота

Что нельзя делать после увеличения губ: объясняет эксперт

3 марта 2023, 17:54
Анна Голишевская Редактор сайта
Збільшення губ
Источник: Unsplash

В нашей стране процедура по увеличению губ достаточно популярна. Для достижения максимального удачного результата после процедуры нужно обязательно соблюдать рекомендации врача.

Что нельзя делать после увеличения губ – читайте в материале.

Увеличение губ: что это за процедура – основные факты

Косметолог Людмила Емец отмечает, что увеличение губ – одна из самых востребованных процедур в современной косметологии. При этом можно отделить следующие особенности:

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  1. Процедура почти безболезненна.
  2. При проведении процедуры увеличения губ применяется аппликационная анестезия (анестезирующий крем), который создает выраженный обезболивающий эффект.
  3. Для увеличения губ применяют препараты на основе гиалуроновой кислоты.
  4. При коррекции можно подкорректировать форму губ, асимметрию, а также сделать их более объемными.
  5. Увеличение губ можно проводить не только женщинам, но и мужчинам.
  6. Эффект увеличения сохраняется не на всю жизнь. В зависимости от выбора препарата он длится от 6 месяцев до 1,5 года.
  7. Есть противопоказания к увеличению губ. Нельзя проводить процедуру, если у вас сахарный диабет, аутоиммунные заболевания, проблемы со сворачиванием крови, обострение герпеса.
  8. После процедуры наблюдается отек, проходящий в течение нескольких дней. Также могут быть гематомы после процедуры, исчезающие в течение недели.
  9. Если вам не понравится эффект увеличения губ, их можно вернуть в прежнее состояние, прибегнув к инъекциям гиалуронидазы.
  10. После процедуры вы не будете испытывать никакого дискомфорта. Филлер представляет собой очень пластичный гель, абсолютно равномерно распределяющийся в губах. Поэтому после увеличения губ вы испытываете исключительно естественные ощущения.

Что нельзя делать после увеличения губ: важные моменты

Эксперт отмечает, что после увеличения губ есть ряд правил, которые нужно соблюдать для лучшей и быстрой реабилитации.

Нельзя:

  1. Кушать и пить горячее, ведь усиливается отек. Это можно делать только спустя два дня.
  2. Ходить в баню, сауну, солярий, заниматься активным спортом. Ведь так быстрее расщепляется гиалуроновая кислота. Это все можно делать только спустя неделю.
  3. Красить губы. Наносить косметические средства на губы можно через 3-5 дней после полного заживления губ.
  4. Целоваться и пить через трубочку. Это может привести к неравномерному распределению филлера, асимметрии и другой деформации. Удержитесь от поцелуев неделю.
  5. Также нельзя употреблять первую неделю после процедуры алкоголь, ведь он усугубляет отек.
  6. В течение двух недель после процедуры нельзя загорать, поскольку это приводит к пигментации.
  7. Кроме этого, нельзя делать перманентный макияж. Татуаж разрешен только через месяц времени.
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