В нашей стране процедура по увеличению губ достаточно популярна. Для достижения максимального удачного результата после процедуры нужно обязательно соблюдать рекомендации врача.
Что нельзя делать после увеличения губ – читайте в материале.
Увеличение губ: что это за процедура – основные факты
Косметолог Людмила Емец отмечает, что увеличение губ – одна из самых востребованных процедур в современной косметологии. При этом можно отделить следующие особенности:
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- Процедура почти безболезненна.
- При проведении процедуры увеличения губ применяется аппликационная анестезия (анестезирующий крем), который создает выраженный обезболивающий эффект.
- Для увеличения губ применяют препараты на основе гиалуроновой кислоты.
- При коррекции можно подкорректировать форму губ, асимметрию, а также сделать их более объемными.
- Увеличение губ можно проводить не только женщинам, но и мужчинам.
- Эффект увеличения сохраняется не на всю жизнь. В зависимости от выбора препарата он длится от 6 месяцев до 1,5 года.
- Есть противопоказания к увеличению губ. Нельзя проводить процедуру, если у вас сахарный диабет, аутоиммунные заболевания, проблемы со сворачиванием крови, обострение герпеса.
- После процедуры наблюдается отек, проходящий в течение нескольких дней. Также могут быть гематомы после процедуры, исчезающие в течение недели.
- Если вам не понравится эффект увеличения губ, их можно вернуть в прежнее состояние, прибегнув к инъекциям гиалуронидазы.
- После процедуры вы не будете испытывать никакого дискомфорта. Филлер представляет собой очень пластичный гель, абсолютно равномерно распределяющийся в губах. Поэтому после увеличения губ вы испытываете исключительно естественные ощущения.
Что нельзя делать после увеличения губ: важные моменты
Эксперт отмечает, что после увеличения губ есть ряд правил, которые нужно соблюдать для лучшей и быстрой реабилитации.
Нельзя:
- Кушать и пить горячее, ведь усиливается отек. Это можно делать только спустя два дня.
- Ходить в баню, сауну, солярий, заниматься активным спортом. Ведь так быстрее расщепляется гиалуроновая кислота. Это все можно делать только спустя неделю.
- Красить губы. Наносить косметические средства на губы можно через 3-5 дней после полного заживления губ.
- Целоваться и пить через трубочку. Это может привести к неравномерному распределению филлера, асимметрии и другой деформации. Удержитесь от поцелуев неделю.
- Также нельзя употреблять первую неделю после процедуры алкоголь, ведь он усугубляет отек.
- В течение двух недель после процедуры нельзя загорать, поскольку это приводит к пигментации.
- Кроме этого, нельзя делать перманентный макияж. Татуаж разрешен только через месяц времени.