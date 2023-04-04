Перманентний макіяж губ – це популярна процедура, під час якої майстер за допомогою спеціальної голки вводить у верхні частини шкіри стійкий пігмент.

Іноді його ще називають татуажем. Чого не можна робити після перманенту губ – читайте в матеріалі.

Перманент губ: важливі деталі

За словами косметолога, майстра перманентного макіяжу Лілії Зборошенко, кінцевий результат перманентного макіяжу будь-якої зони залежить не тільки від професіоналізму майстра, догляду за губами після процедури та якості пігментів, а й від того, як ви підготуєте вуста до процедури.

Зараз дивляться

Тобто велике значення має якість та своєчасність підготовки до перманенту губ та догляду за ним. Ось яких правил потрібно дотримуватися до процедури:

Відмовтеся від спиртного. Під забороною – будь-яка кількість алкогольних напоїв. Випите спиртне впливає на тиск. Якщо він змінюватиметься, це може негативно впливати на результат татуажу та ускладнити перебіг процедури. Також спиртовмісні напої знижують захисні функції та імунітет організму, що підвищує ризик різних вірусних інфекцій. Лікуйте герпес. У разі частого прояву герпесного вірусу на губах або інших зонах, як профілактику почніть прийом лікарських препаратів: ацикловір, герпевір або інші, рекомендовані лікарем. Медикаменти слід приймати після сеансу протягом декількох днів. Заборонено робити татуаж у зоні, де спостерігається герпесна ранка. Необхідно почекати до моменту повного загоєння шкіри й потім йти на процедуру. Відмовтеся від енергетиків та кофеїну у великих дозах. Кофеїновмісні напої розширюють судини, що може викликати підвищену кровотечу під час сеансу. Тому в день її проведення не пийте каву. За добу перманенту не рекомендується пити енергетики. Не приймайте антибіотики. Антибіотики та мазі, аспірин, спиртовмісні настоянки, перекис водню – ці медикаменти краще не приймати та не використовувати. Вони впливають на пігмент і можуть спричинити набряклість або повний вихід пігменту.

Чого не можна робити після перманенту губ: головні правила