Перманентный макияж губ – это популярная процедура, в ходе которой мастер с помощью специальной иглы вводит в верхние части кожи стойкий пигмент.
Иногда его еще называют татуажем. Что нельзя делать после перманента губ – читайте в материале.
Перманент губ: важные детали
По словам косметолога, мастера перманентного макияжа Лилии Зборошенко, конечный результат перманентного макияжа любой зоны зависит не только от профессионализма исполняющего мастера, ухода за губами после процедуры и качества пигментов, но и от того, как вы подготовите губы к процедуре.
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То есть большое значение имеет качество и своевременность подготовки к перманенту губ и уходу за ними. Вот каких правил нужно придерживаться до процедуры:
- Откажитесь от спиртного. Под запретом – любое количество алкогольных напитков. Выпитое спиртное влияет на давление. Если это изменится, это может отрицательно влиять на результат татуажа и усложнить процесс процедуры. Также спиртосодержащие напитки снижают защитные функции и иммунитет организма, что повышает риск различных вирусных инфекций.
- Лечите герпес. В случае частого проявления герпесного вируса на губах или других зонах, в качестве профилактики начните прием лекарственных препаратов: ацикловир, герпевир или другие, рекомендованные лечащим врачом. Медикаменты следует принимать после сеанса в течение нескольких дней. Запрещается делать татуаж в зоне, где наблюдается герпесная ранка. Необходимо подождать до полного заживления кожи и затем идти на процедуру.
- Откажитесь от энергетиков и кофеина в больших дозах. Кофеинсодержащие напитки расширяют сосуды, что может вызвать повышенное кровотечение во время сеанса. Поэтому в день ее проведения не пейте кофе. В день перманента не рекомендуется пить энергетики.
- Не принимайте лекарства. Антибиотики и мази, аспирин, спиртосодержащие настойки, перекись водорода – медикаменты лучше не принимать и не использовать. Они влияют на пигмент и могут вызвать отечность или полный выход пигмента.
Что нельзя делать после перманента губ: главные правила
- После нанесения татуажа на губы нужно тщательно следить за температурой воды, которой вы будете умываться. Вода должна быть теплая и кипяченая, все это для того, чтобы в микрощели на губах не попали микробы. Кроме этого нужно проследить за тем, чтобы на губы не попадали посторонние предметы или грязь. Не желательно вообще мочить место татуажа хотя бы в течение 3-4 дней.
- Ни в коем случае нельзя в первое время посещать солярии, бани, сауны, бассейны, косметические кабинеты и загорать на солнце.
- Нельзя ходить на открытые водоемы любого типа и желательно на первые две недели после татуажа отказаться от посещения тренажерного зала.
- На неделю необходимо отказаться от употребления крепких и горячих напитков, горячих, кислых, соленых и перченых блюд.
- До тех пор пока губы полностью не заживут, противопоказано наносить на губы декоративную косметику и распаривать лицо.
- Если губы будут чесаться, необходимо терпеть. Чтобы зуд прошел, можно просто смазать губы кремом. Ни в коем случае нельзя сдирать образовавшиеся на губах корочки, поскольку в результате цвет может получиться неравномерным. Через несколько дней они сами сойдут.
- Нельзя протирать уголки губ с помощью салфетки. И по возможности в течение трех дней избегайте поцелуев.