Перманентный макияж губ – это популярная процедура, в ходе которой мастер с помощью специальной иглы вводит в верхние части кожи стойкий пигмент.

Иногда его еще называют татуажем. Что нельзя делать после перманента губ – читайте в материале.

Перманент губ: важные детали

По словам косметолога, мастера перманентного макияжа Лилии Зборошенко, конечный результат перманентного макияжа любой зоны зависит не только от профессионализма исполняющего мастера, ухода за губами после процедуры и качества пигментов, но и от того, как вы подготовите губы к процедуре.

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То есть большое значение имеет качество и своевременность подготовки к перманенту губ и уходу за ними. Вот каких правил нужно придерживаться до процедуры:

Откажитесь от спиртного. Под запретом – любое количество алкогольных напитков. Выпитое спиртное влияет на давление. Если это изменится, это может отрицательно влиять на результат татуажа и усложнить процесс процедуры. Также спиртосодержащие напитки снижают защитные функции и иммунитет организма, что повышает риск различных вирусных инфекций. Лечите герпес. В случае частого проявления герпесного вируса на губах или других зонах, в качестве профилактики начните прием лекарственных препаратов: ацикловир, герпевир или другие, рекомендованные лечащим врачом. Медикаменты следует принимать после сеанса в течение нескольких дней. Запрещается делать татуаж в зоне, где наблюдается герпесная ранка. Необходимо подождать до полного заживления кожи и затем идти на процедуру. Откажитесь от энергетиков и кофеина в больших дозах. Кофеинсодержащие напитки расширяют сосуды, что может вызвать повышенное кровотечение во время сеанса. Поэтому в день ее проведения не пейте кофе. В день перманента не рекомендуется пить энергетики. Не принимайте лекарства. Антибиотики и мази, аспирин, спиртосодержащие настойки, перекись водорода – медикаменты лучше не принимать и не использовать. Они влияют на пигмент и могут вызвать отечность или полный выход пигмента.

Что нельзя делать после перманента губ: главные правила