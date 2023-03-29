Контурна пластика губ вважається однією з найпопулярніших і найбезпечніших процедур естетичної медицини. Однак після введення гіалуронової кислоти у дівчат можуть бути й ускладнення.

Якщо ви плануєте збільшувати губи, корисно знати, які побічні ефекти можуть виникнути після контурної пластики.

Факти ICTV дізнавалися, які ускладнення та побічні ефекти після збільшення губ можуть спостерігатися.

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Збільшення губ: які реакції вважаються нормальними?

Після проведення процедури в місці ін’єкції може виникнути запальна реакція. Зазвичай це:

набряк;

синці та гематоми;

почервоніння;

сверблячка;

біль під час натискання.

Але такі реакції вважаються нормальними, адже губи реагують на чужорідну речовину та травми від уколів. За словами лікарка-дерматовенерологиня Наталія Черняк, губи після контурної пластики загоюються протягом одного тижня.

– Протягом 7-10 днів може зберігатися незначна набряклість. Синці після контурної пластики губ зникають через п’ять-шість днів після процедури, – додає лікар.

Якщо через 7-10 днів побічні ефекти у вигляді синців, набряку та болі не зникають, необхідно звернутися до свого косметолога!

Річ у тім, що догляд після процедури – найважливіший етап, адже у цей період відбувається загоєння губ і приживається гіалуронова кислота.

Щоб уникнути ускладнень, уважно стежте за реакцією свого організму та дотримуйтеся рекомендацій косметолога.

Ускладнення та побічні ефекти після збільшення губ

Лікарка-дерматовенерологиня Яна Китаєва зазначає, що сильні ускладнення – це явище, яке трапляється доволі рідко, проте все ж трапляється!

– Найстрашніше, що може бути, це коли косметолог неправильно ввів препарат і він закоркував судину. В результаті може бути некроз тканин, – каже Китаєва.

Некроз тканин – це одне з найгірших ускладнень після введення філера. Некроз виникає через потрапляння гелю в судину або компресії (здавлювання) судини.

Крім того, фахівці Центру інноваційної медичної косметології та естетики FineLine наводять ще кілька можливих побічних реакцій на введення філеру:

Довгострокове або короткострокове порушення чутливості в місці ін’єкції – відбувається, коли філер ніби перетискає нерви в губах.

відбувається, коли філер ніби перетискає нерви в губах. Контурування препарату під шкірою (зʼявляються “вуса” над верхньою губою) – так відбувається, якщо філер вводять занадто близько до поверхні шкіри.

(зʼявляються “вуса” над верхньою губою) – так відбувається, якщо філер вводять занадто близько до поверхні шкіри. Зміна рельєфу шкіри в ділянці введення філера (на губах ніби зʼявляються горбики) – виникає через міграцію філера, його нерівномірного розподілу або введення занадто близько до поверхні шкіри.

(на губах ніби зʼявляються горбики) – виникає через міграцію філера, його нерівномірного розподілу або введення занадто близько до поверхні шкіри. Гранульоми – маленькі кульки, що проступають на поверхні губ. Такі ускладнення з’являються в результаті прагнення організму відгородитися від чужорідної речовини, тому препарат збивається у своєрідні капсули. Гранульоми можуть мати запальний та не запальний характер.

– маленькі кульки, що проступають на поверхні губ. Такі ускладнення з’являються в результаті прагнення організму відгородитися від чужорідної речовини, тому препарат збивається у своєрідні капсули. Гранульоми можуть мати запальний та не запальний характер. Шкіра може побіліти , якщо в розчині містяться знеболювальне або ж під час введення речовини відбуося коркування судин.

, якщо в розчині містяться знеболювальне або ж під час введення речовини відбуося коркування судин. Фіброз – реакція організму на чужорідну речовину. Це стрімке розростання сполучної тканини, що ззовні помітне як ущільнення шкіри. В окремих випадках у дівчат починається алергічна реакція на введений препарат.

Також можливе інфекційне зараження, яке зʼявляється за недотримання гігієни під час процедури.

Аби вберегти себе та свої губи від жахливих побічних ефектів, радимо уважно обирати лікаря-косметолога та клініку. Памʼятайте, лікар повинен мати відповідний сертифікат!

Також не соромтесь запитати лікаря про його кваліфікацію та попросіть показати усі сертифікати (на роботу та препарати). Адже під час введенні гіалуронової кислоти косметолог повинен використовувати лише сертифіковані препарати.