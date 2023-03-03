Наверняка каждая женщина сталкивалась с проблемой скатывания крема при нанесении на кожу лица. Как это проявляется? Когда вы проводите рукой по лицу и чувствуете словно мелкие колтунки на коже.

Это неприятное чувство, которое можно исправить! Факты ICTV узнавали, почему скатывается крем на лице и как исправить проблему.

Крем скатывается на лице — причины

Косметолог Татьяна Отечко отмечает, что причин может быть несколько, например, вы наносите слишком много крема. Косметолог отмечает, что избыток продукта — может даже навредить.

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— Например: нанесу больше лечебного крема или крема с ретинолом, а то что-то высыпания замучили или морщины хочется быстрее убрать, а на утро получаете раздражение, отек и шелушение, — добавляет Отечко.

Косметолог отмечает, еще одной причиной может быть спешка.

— Если вы постоянно спешите, например, наносите крем (или солнцезащитный крем), а затем сразу тон. Это также может стать причиной скатывания, — добавляет Отечко.

Если в средствах, которые вы наносите, не совпадают базы, это также может стать причиной проблемы.

— Если один продукт изготовлен на водной основе, а другой — на масляной, они просто не уживаются вместе! Например, это может быть сыворотка с маслом и увлажняющий крем, — говорит косметолог.

Кстати, большое количество силиконов в составе средств для лица также могут стать причиной скатывания.

По словам Отечко, силиконы — частый компонент в составе матирующих средств, кремов для лифтинг-эффекта, в средствах от морщин, тональных, ВВ, СС-кремов и тому подобное.

— Когда силиконы присутствуют не в одном средстве, а почти во всех, то можно столкнуться с эффектом скатывания. Самый частый пример — использование матирующего крема для проблемной кожи и нанесение сверху тонировочного продукта, — говорит косметолог.

Также причиной скатывания может стать неправильное нанесение крема!

Еще несколько причин:

Обезвоживание кожи и несоответствие крема потребностям кожи. Эпидермис не в состоянии усвоить нанесенное средство, поэтому на поверхности кожи остается незасвоенная часть крема, которая и скатывается. Недостаточное очищение кожи. Возможно, на лице осталось много кожного сала, остатки макияжа или очищающего геля.

Что делать, чтобы крем не скатывался на лице?

— Если после умывания вы наносите один продукт, но он все равно скатывается, здесь все просто — необходимо просто изменить технику нанесения. Например, наносите крем похлопывающими движениями или просто замените этот крем на более комфортный для вашей кожи, — советует косметолог.

Также Отечко приводит несколько советов, которые помогут избавиться от скатывания крема на лицо: