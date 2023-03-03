Напевно кожна жінка стикалася з проблемою скочування крему при нанесенні на шкіру обличчя. Як це проявляється? Коли ви проводите рукою по обличчю та відчуваєте немов дрібні ковтунці на шкірі.

Це неприємне відчуття, яке можна виправити! Факти ICTV дізнавалися, чому скочується крем на обличчі та як виправити проблему.

Крем скочується на обличчі – причини

Косметолог Тетяна Отечко зазначає, що причин цієї проблеми може бути декілька, наприклад, ви наносите занадто багато крему. Косметолог зазначає, що надлишок продукту – може навіть нашкодити.

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– Наприклад: нанесу більше лікувального крему або крему з ретинолом, а то щось висипання замучили або зморшки хочеться швидше прибрати, а на ранок отримуєте подразнення, набряк і лущення, – додає Отечко.

Косметолог зазначає, ще однією причиною може бути поспіх.

– Якщо ви постійно поспішаєте, наприклад, наносите крем (чи сонцезахист), а потім відразу тон. Це також може стати причиною скочування, – додає Отечко.

Якщо в засобах, які ви наносите, не збігаються бази, це також може стати причиною проблеми.

– Якщо один продукт виготовлений на водній основі, а інший – на олійній, вони просто не вживаються разом! Наприклад, це може бути сироватка з олійкою та зволожувальний крем, – каже косметолог.

До речі, велика кількість силіконів у складі засобів для обличчя також можуть стати причиною скочування.

За словами Отечко, силікони – частий компонент в складі засобів, що матують, кремів для ліфтинг-ефекту, у засобах від зморшок, тональних, ВВ, СС-кремів тощо.

– Коли силікони присутні не в одному засобі, а майже у всіх, то можна зіткнутися з ефектом скочування. Найчастіший приклад – використання крему, що матує, для проблемної шкіри та нанесення зверху тонувального продукту, – каже косметолог.

Також причиною скочування може стати неправильне нанесення крему!

Ще кілька причин:

Зневоднення шкіри та невідповідність крему потребам шкіри. Епідерміс не в змозі засвоїти нанесений засіб, тож на поверхні шкіри залишається незасвоєна частина крему, яка і скочується. Недостатнє очищення шкіри. Можливо, на обличчі залишилося багато шкірного сала, залишки макіяжу або очисного гелю.

Що робити, аби крем не скочувався на обличчі?

– Якщо після вмивання ви наносите один продукт, але він все одно скочується, тут все просто – необхідно просто змінити техніку нанесення. Наприклад, наносьте крем поплескуючими рухами або просто замініть цей крем на комфортніший для вашої шкіри, – радить косметолог.

Також Отечко наводить кілька порад, які допоможуть позбутися скочування крему на обличчя: