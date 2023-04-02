Герпес: сыпь, боль, трескающиеся пузырьки и потом долго заживающие, и якобы, все прошло, и тут снова.
– С началом полномасштабного вторжения рецидивирующий герпес – это постоянный гость у меня на приеме, – сказала врач-инфекционист Анастасия Неклюдова.
Пациенты сами отмечают, что раньше герпес возникал не так часто. Обострение бывало, например, один раз в три месяца, а сейчас высыпания буквально сменяют друг за друга.
Почему так происходит? Во всем виноват стресс, что мы переживаем уже больше года.
— Продолжительный стресс снижает защитные свойства нашего организма. Поэтому и стресс-менеджмент обязателен для уменьшения частоты рецидивов, — говорит врач.
Герпетическая сыпь — это не только боль в городе пузырьков, но и нейропатическая боль, которая может оставаться длительное время даже после заживления.
Герпес снижает качество жизни из-за дискомфорта. Иногда невозможно нормально говорить, есть, а в случае генитального герпеса – ограничивается и половая жизнь.
Как с этим справиться?
Прежде всего, врач сообщает хорошую новость — против герпеса у нас есть противовирусная терапия.
А плохое в этом то, что она не обеспечивает полной элиминации вируса из организма человека.
Единственный выход, который предлагают эксперты, – это длительная суперсессивная противовирусная терапия.
Что это такое?
Это прием ацикловира, валцикловира или фамцикловира в определенной дозировке в течение трех или шести месяцев.
Такая терапия может быть продолжена по необходимости и рекомендациям врача.
Для контроля токсичности лекарства необходимо проводить периодический контроль почечных и печеночных проб.
Если герпес беспокоит длительное время, нужно обязательно проконсультироваться с врачом.
Источник: Анастасия Неклюдова