Герпес: сыпь, боль, трескающиеся пузырьки и потом долго заживающие, и якобы, все прошло, и тут снова.

– С началом полномасштабного вторжения рецидивирующий герпес – это постоянный гость у меня на приеме, – сказала врач-инфекционист Анастасия Неклюдова.

Пациенты сами отмечают, что раньше герпес возникал не так часто. Обострение бывало, например, один раз в три месяца, а сейчас высыпания буквально сменяют друг за друга.

Почему так происходит? Во всем виноват стресс, что мы переживаем уже больше года.

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— Продолжительный стресс снижает защитные свойства нашего организма. Поэтому и стресс-менеджмент обязателен для уменьшения частоты рецидивов, — говорит врач.

Герпетическая сыпь — это не только боль в городе пузырьков, но и нейропатическая боль, которая может оставаться длительное время даже после заживления.

Герпес снижает качество жизни из-за дискомфорта. Иногда невозможно нормально говорить, есть, а в случае генитального герпеса – ограничивается и половая жизнь.

Как с этим справиться?

Прежде всего, врач сообщает хорошую новость — против герпеса у нас есть противовирусная терапия.

А плохое в этом то, что она не обеспечивает полной элиминации вируса из организма человека.

Единственный выход, который предлагают эксперты, – это длительная суперсессивная противовирусная терапия.

Что это такое?

Это прием ацикловира, валцикловира или фамцикловира в определенной дозировке в течение трех или шести месяцев.

Такая терапия может быть продолжена по необходимости и рекомендациям врача.

Для контроля токсичности лекарства необходимо проводить периодический контроль почечных и печеночных проб.

Если герпес беспокоит длительное время, нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

Источник: Анастасия Неклюдова