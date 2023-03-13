Наше здоровье напрямую зависит от состояния иммунной системы.
Иммунитет защищает организм человека и помогает бороться с возникшими болезнями. Пока иммунитет держится на должном уровне, здоровье не подводит, а когда иммунитет снижается, то и начинаются недуги.
Причинами снижения защиты могут быть вредные привычки, стрессы, снижение двигательной деятельности, неправильное питание, перегрузка и т.д.
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Признаки, свидетельствующие о иммунной системе слабеет:
- бессонница или сонливость днем;
- частые головные боли;
- усталость и быстрая утомляемость;
- ломота в теле;
- трудности с концентрацией внимания.
Что нужно, чтобы иммунитет повысился и удерживался на должном уровне.
- Спать не менее семи часов\
- Играть на свежем воздухе
- Быть физически активными
- Ограничить употребление алкоголя и бросить курить
- Пытаться избегать стрессов
- Соблюдать гигиену
- Употреблять фрукты и овощи.
Как видите, советы просты, но, если им следовать, здоровье будет укрепляться, а болезни обойдут вас стороной.
Источник: Днепропетровская ОВА