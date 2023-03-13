Наше здоровье напрямую зависит от состояния иммунной системы.

Иммунитет защищает организм человека и помогает бороться с возникшими болезнями. Пока иммунитет держится на должном уровне, здоровье не подводит, а когда иммунитет снижается, то и начинаются недуги.

Причинами снижения защиты могут быть вредные привычки, стрессы, снижение двигательной деятельности, неправильное питание, перегрузка и т.д.

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Признаки, свидетельствующие о иммунной системе слабеет:

бессонница или сонливость днем;

частые головные боли;

усталость и быстрая утомляемость;

ломота в теле;

трудности с концентрацией внимания.

Что нужно, чтобы иммунитет повысился и удерживался на должном уровне.

Спать не менее семи часов\

Играть на свежем воздухе

Быть физически активными

Ограничить употребление алкоголя и бросить курить

Пытаться избегать стрессов

Соблюдать гигиену

Употреблять фрукты и овощи.

Как видите, советы просты, но, если им следовать, здоровье будет укрепляться, а болезни обойдут вас стороной.

Источник: Днепропетровская ОВА