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Признаки слабого иммунитета и советы, как его укрепить

13 марта 2023, 19:58
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
спорт, україна
Источник: Depositphotos

Наше здоровье напрямую зависит от состояния иммунной системы.

Иммунитет защищает организм человека и помогает бороться с возникшими болезнями. Пока иммунитет держится на должном уровне, здоровье не подводит, а когда иммунитет снижается, то и начинаются недуги.

Причинами снижения защиты могут быть вредные привычки, стрессы, снижение двигательной деятельности, неправильное питание, перегрузка и т.д.

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Признаки, свидетельствующие о иммунной системе слабеет:

  • бессонница или сонливость днем;
  • частые головные боли;
  • усталость и быстрая утомляемость;
  • ломота в теле;
  • трудности с концентрацией внимания.

Что нужно, чтобы иммунитет повысился и удерживался на должном уровне.

  • Спать не менее семи часов\
  • Играть на свежем воздухе
  • Быть физически активными
  • Ограничить употребление алкоголя и бросить курить
  • Пытаться избегать стрессов
  • Соблюдать гигиену
  • Употреблять фрукты и овощи.
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Как видите, советы просты, но, если им следовать, здоровье будет укрепляться, а болезни обойдут вас стороной.

Источник: Днепропетровская ОВА

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Імунітет
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