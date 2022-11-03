По словам ученых Испанского национального центра исследования рака (CNIO), речь идет об исключительном случае человека, который пережил 12 опухолей. Это открывает новые возможности для ранней диагностики и иммунотерапии рака.

Сообщается, что у пациента впервые развилась опухоль, когда он был младенцем, а затем каждые несколько лет росли другие новообразования. Менее чем за сорок лет жизни у пациента развилось двенадцать опухолей, по крайней мере пять из них злокачественные. Причем каждая была разного типа и в разных частях тела.

— Мы до сих пор не понимаем, как этот человек мог развиться на эмбриональной стадиии преодолеть все эти патологии, — признался руководитель онкологической группы Маркос Малумбрес.

По его словам, изучение этого уникального случая открывает способ обнаружения клеток с опухолевым потенциалом задолго до клинических тестов и диагностической визуализации. Это также обеспечивает новый способ стимуляции иммунного ответа на раковый процесс.

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Сообщается, что один из фактов, который больше всего заинтриговал исследовательскую группу, заключался в том, что пять агрессивных видов рака, развившихся у пациента, исчезли относительно легко.

Гипотеза состоит в том, что постоянное производство измененных клеток вызвало у пациента хроническую защитную реакцию, которая помогала опухоли исчезнуть.

В этом ученые видят потенциал для усиления иммунного ответа других пациентов, который поможет остановить развитие опухоли.

Открытие того, что иммунная система способна запускать защитный ответ против клеток с неправильным числом хромосом, является, по словам представителя CNIO, одним из наиболее важных аспектов этого исследования, которое может открыть новые терапевтические возможности в будущем. Ведь 70% опухолей человека имеют клетки с аномальным числом хромосом.