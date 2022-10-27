Эксперты Министерства здравоохранения Украины обнародовали статистику по раку молочной железы (РМЖ) в Украине.

— К сожалению, рак молочной железы очень распространен в мире и, в частности, в Украине, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ежегодно это заболевание диагностируют у 15 тыс. украинок и более 100 украинцев. Да, вы правильно поняли, у мужчин РМЖ возможен тоже, хотя и случается гораздо реже, уточняют эксперты.

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По словам специалистов, хорошая новость заключается в том, что шанс на успешное преодоление этой болезни составляет более 90%, но только при условии ее раннего диагностирования.

Плохая новость состоит в том, что у подавляющего большинства украинцев нет привычки проходить регулярные медицинские обследования, а во время пандемии Covid-19 и локдауна количество диагностирований сократилось на целых 14%.

Помните, залог вашего здоровья — регулярное посещение семейного врача призывает Минздрав.