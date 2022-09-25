От судорог до внезапной слабости или нарушений речи, это некоторые из красных флажков, которые могут указывать на начало состояния

Хотя опухоли головного мозга относительно редки, в Великобритании ежегодно их диагностируют около 12 тыс. человек. Самым свежим примером в новостях была 12-летняя Грейс Келли из Одби, Лестершир, которой был поставлен диагноз во время обычной поездки в оптику SpecSavers. Девочка умерла, прежде чем удалось собрать £200 тыс., необходимые для финансирования ее лечения.

Бывший министр Кабинета министров баронесса Тесса Джоуэлл была еще одной публичной фигурой, у которой была опухоль мозга. Она умерла в 2018 году в возрасте 70 лет спустя год после того, как ей поставили диагноз.

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Перед смертью баронесса Джоуэлл ясно дала понять, что хочет помочь изменить лечение опухолей головного мозга, исследования и выживания, чтобы гарантировать всем пациентам доступ к лучшей возможной помощи.

После ее смерти была создана организация, названная Gouell Brain Cancer Mission (TJBCM), целью которой является доступность всех больных к современному лечению и достойному уходу. Девять больниц в Британии получили статус Центров Тессы Джоуэлл.

Симпотмы, на которые нужно обратить внимание

Сара Линдсел, генеральный директор благотворительной организации The Brain Tumor Charity, говорит, что статус Тессы Джоуэлл — это важный шаг вперед в повышении стандартов для пациентов с опухолью головного мозга и напоминает, что раннее обнаружение остается важной частью борьбы с болезнью.

«- Признаки иногда могут быть расплывчатыми, мы рекомендуем всем, у кого наблюдаются необычные для них симптомы, пройти обследование у врача общей практики, — советует Линдсел.

На опухоль могут указывать изменения, которые развиваются и ухудшаются в течение периода от нескольких недель до месяцев, при этом в это время также развиваются дополнительные симптомы.

1. Судороги

Если у вас случился припадок или приступ ни с того ни с сего, вам следует обратиться в отделение неотложной помощи, где будет рассмотрено срочное сканирование мозга.

2. Слабость лица/руки/ноги на одной стороне тела

Такая слабость может появиться внезапно, как инсульт, или может стать более заметной постепенно, например, волочить ногу или спотыкаться о бордюр, потому что кажется, что вы не можете правильно поднять ногу.

3. Выраженное нарушение речи

Невнятная речь, неспособность подобрать слова или произношение слов. Попытки найти слово иногда нормальны, но это стало бы поводом для беспокойства по поводу опухоли головного мозга, если бы она постоянно ухудшалась и была связана с другими симптомами.

4. Изменение личности

Люди с опухолью головного мозга могут становиться все более замкнутыми или сбитыми с толку в течение нескольких месяцев или испытывать трудности с задачами, которые они раньше могли выполнять, например, играть на музыкальном инструменте или пользоваться интернет-банкингом.

5. Изменения зрения

Иногда опухоли в головном мозге снижают нашу способность видеть объекты сбоку. Это может привести к тому, что люди будут натыкаться на дверные проемы, не смогут увидеть кого-то, сидящего слева или справа, или заденут боковые зеркала заднего вида припаркованных автомобилей во время вождения.Начните с посещения офтальмолога, который проведет полную проверку зрения и при необходимости направит вас в больницу.

6. Трудности с чтением или интерпретацией слов

Вы можете заметить, что в течение нескольких недель вам все труднее писать электронные письма или отправлять тексты, или понимать, что написано на субтитрах. Вы можете четко видеть слова, но мозг отказывается их интерпретировать или понимать их.

7. Головные боли

Головные боли — это симптом, который большинство людей связывают с опухолями головного мозга, но на самом деле относительно необычно, чтобы головная боль была единственным симптомом опухоли головного мозга.

Говоря об опухолях головного мозга, врачи говорят о “головной боли плюс”, что означает головную боль плюс другие симптомы.

Помните, что ничто из этого автоматически не означает, что у вас опухоль головного мозга, но, если вас это беспокоит, обратитесь к своему терапевту.