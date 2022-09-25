Від судом до раптової слабкості або порушень мови, це деякі з червоних прапорців, які можуть вказувати на початок стану

Хоча пухлини головного мозку щодо рідкісні, у Великій Британії щороку їх діагностують близько 12 тис. осіб. Найсвіжішим прикладом у новинах була 12-річна Грейс Келлі з Одбі, Лестершир, якій було встановлено діагноз під час звичайної поїздки до оптики SpecSavers. Дівчинка померла, перш ніж удалося зібрати £200 тис., необхідні для фінансування її лікування.

Колишній міністр Кабінету міністрів баронесу Тесса Джоуелл була ще однією публічною фігурою, яка мала пухлину мозку. Вона померла у 2018 році у віці 70 років через рік після того, як їй поставили діагноз.

Зараз дивляться

Перед смертю баронеса Джоуелл ясно дала зрозуміти, що хоче допомогти змінити лікування пухлин головного мозку, дослідження та виживання, щоб гарантувати всім пацієнтам доступ до кращої можливої ​​допомоги.

Після її смерті була створена організація, названа Gouell Brain Cancer Mission (TJBCM), метою якої є доступність усіх хворих до сучасного лікування та гідного догляду. Дев’ять лікарень у Британії набули статусу Центрів Теси Джоуелл.

Симптоми, на які потрібно звернути увагу

Сара Ліндсел, генеральний директор благодійної організації The Brain Tumor Charity, каже, що статус Теси Джоуелл – це важливий крок уперед у підвищенні стандартів для пацієнтів з пухлиною головного мозку і нагадує, що раннє виявлення залишається важливою частиною боротьби із хворобою.

– Ознаки іноді можуть бути розпливчастими, ми рекомендуємо всім, у кого спостерігаються незвичайні для них симптоми, пройти обстеження у лікаря загальної практики, – радить Ліндсел.

На пухлину можуть вказувати зміни, що розвиваються та погіршуються протягом періоду від кількох тижнів до місяців, при цьому в цей час також розвиваються додаткові симптоми.

1. Судоми

Якщо у вас трапився напад або напад, вам слід звернутися у відділення невідкладної допомоги, де буде розглянуто термінове сканування мозку.

2. Слабкість обличчя/руки/ноги з одного боку тіла

Така слабкість може з’явитися раптово, як інсульт, або може стати помітнішою поступово, наприклад, волочити ногу або спотикатися про бордюр, тому що здається, що ви не можете правильно підняти ногу.

3. Виражене порушення мови

Невиразна мова, нездатність підібрати слова чи вимову слів. Спроби знайти слово іноді нормальні, але це стало б приводом для занепокоєння пухлиною головного мозку, якби вона постійно погіршувалась і була пов’язана з іншими симптомами.

4. Зміна особистості

Люди з пухлиною головного мозку можуть ставати все більш замкнутими або спантеличеними протягом декількох місяців або відчувати труднощі із завданнями, які вони раніше могли виконувати, наприклад, грати на музичному інструменті або користуватися інтернет-банкінгом.

5. Зміни зору

Іноді пухлини в мозку знижують нашу здатність бачити об’єкти збоку. Це може призвести до того, що люди будуть натикатися на дверні отвори, не зможуть побачити когось, що сидить зліва або праворуч, або зачеплять бічні дзеркала заднього виду припаркованих автомобілів під час водіння. Почніть з відвідування офтальмолога, який проведе повну перевірку зору і при необхідності направить вас до лікарні.

6. Проблеми з читанням чи інтерпретацією слів

Ви можете помітити, що протягом кількох тижнів вам все важче писати електронні листи чи надсилати тексти, чи розуміти, що написано на субтитрах. Ви можете чітко бачити слова, але мозок відмовляється їх інтерпретувати чи розуміти їх.

7. Головний біль

Головний біль – це симптом, який більшість людей пов’язують з пухлинами головного мозку, але насправді відносно незвично, щоб головний біль був єдиним симптомом пухлини головного мозку.

Говорячи про пухлини головного мозку, лікарі говорять про “головний біль плюс”, що означає головний біль плюс інші симптоми.

Пам’ятайте, що ніщо з цього не означає, що у вас пухлина головного мозку, але, якщо вас це турбує, зверніться до свого терапевта.