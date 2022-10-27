Експерти Міністерства охорони здоров’я України оприлюднили статистику щодо раку молочної залози (РМЗ) в Україні.

– На жаль, рак молочної залози дуже поширений у світі і, зокрема, в Україні, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що щорічно це захворювання діагностують у 15 тис. українок і понад 100 українців. Так, ви правильно зрозуміли, у чоловіків РМЗ можливий теж, хоча і трапляється набагато рідше, уточнюють експерти.

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За словами фахівців, хороша новина полягає в тому, що шанс на успішне подолання цієї хвороби становить понад 90%, але тільки за умови її раннього діагностування.

Погана новина полягає в тому, що у переважної більшості українців немає звички проходити регулярні медичні обстеження, а під час пандемії Covid-19 і локдауну кількість діагностувань скоротилася на цілих 14%.

Пам’ятайте, запорука вашого здоров’я – регулярне відвідування сімейного лікаря.