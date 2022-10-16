Фахівці прогнозують в найближчому майбутньому підвищення рівня захворюваності на рак.

Чи так це насправді, Фактам ICTV розказав в. о. директора Національного інституту раку, д. м. н. Андрій Шипко.

– На жаль, ми вже бачимо зростання, – говорить Андрій Шипко. – На це вплинули такі фактори, як Covid-19, коли люди перебували в карантині і не приділяли собі уваги, потім – війна і стреси. Дослідження наших партнерів свідчать, що після війни можливе зростання захворюваності на рівні 20%.

Зараз дивляться

Лікар-онколог жаліється, що люди звертаються до фахівців на пізніх стадіях розвитку хвороби. І це вимагає більше зусиль від самої людини і від лікарів.

– Я хочу повідомити приємну новину: смертність від раку знижується, незважаючи на збільшення випадків, тому що рак стає виліковним, – запевнив Андрій Шипко.

Онколог повідомив, що і в світі, і у нас, незважаючи на війну, є інноваційні ліки, сучасне обладнання, які дозволяють застосовувати сучасні методи діагностування та протоколи лікування раку.

Але щоб вилікуватися від онкозахворювання, потрібно звернутися до лікарів вчасно. Отже не відкладайте профілактичні огляди та обстеження, тим більше якщо вас щось непокоїть.

– Це стосується насамперед жінок, – зауважив лікар. – Рак молочної залози вийшов на перше місце за кількістю випадків та причин смертності в Україні . Та головна причина такого невтішного стану – пізні звернення. До 30% жінок потрапляють до онкоклінік, маючи третю або четверту стадію раку.

Фахівець наголосив, що профілактичні огляди та обстеження допоможуть побороти цю хворобу:

З 18 років жінки мають самообстежуватися. Інформацію про те, як це робити можна знайти навіть в інтернеті.

З 20 до 4о років обов’язковим має стати огляд мамолога.

40-50 років – скринінгову мамографію проводять раз на два роки.

Після 50 років скринінгова мамографія – щороку.

– Пік захворюваності на рак молочної залози припадає на вік після 50 років, – зауважує Андрій Шипко. – Але зараз спостерігаємо, що він значно молодшає. Тому раннє виявлення раку дуже важливе. Це абсолютно безкоштовно.

Незважаючи на війну, можна отримати направлення на обстеження молочної залози від сімейного лікаря до тих лікарень, що уклали договір із НСЗУ.