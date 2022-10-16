Специалисты прогнозируют в ближайшем будущем повышение уровня заболеваемости раком.

Так ли это, Фактам ICTV рассказал и. о. директора Национального института рака, д. м. н. Андрей Шипко.

— К сожалению, мы уже видим рост, – говорит Андрей Шипко. – На это повлияли такие факторы, как Covid-19, когда люди находились на карантине и не уделяли себе внимания, потом – война и стрессы. Исследования наших партнеров свидетельствуют, что после войны возможен рост заболеваемости на уровне 20%.

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Врач-онколог сожалеет, что люди обращаются к специалистам на поздних стадиях развития болезни. В итоге лечение требует больше усилий от самого человека и врачей.

— Я хочу сообщить приятную новость: смертность от рака снижается, несмотря на увеличение случаев, потому что рак становится излечимым, — заверил Андрей Шипко.

Онколог сообщил также, что и в мире, и у нас, несмотря на войну, есть инновационные лекарства, современное оборудование, позволяющие применять современные методы диагностирования и протоколы лечения рака.

Но чтобы вылечиться от онкозаболевания, нужно обратиться к врачам вовремя. Так что не откладывайте профилактические осмотры и обследования, а тем более если вас что-то беспокоит.

– Это касается прежде всего женщин, – заметил врач. — Рак молочной железы вышел на первое место по количеству случаев и причин смертности в Украине. Но главная причина такого неутешительного состояния – поздние обращения. До 30% женщин попадают в онкоклиники, имея третью или четвертую стадию рака.

Специалист подчеркнул, что профилактические осмотры и обследования помогут побороть эту болезнь:

С 18 лет женщины должны самообследоваться. Информацию о том, как это делать, можно найти даже в интернете.

С 20 до 4о лет обязательным должен стать осмотр маммолога.

40-50 лет – скрининговую маммографию проводят раз в два года.

После 50 лет скрининговая маммография – каждый год.

– Пик заболеваемости раком молочной железы приходится на возраст после 50 лет, – замечает Андрей Шипко. — Но сейчас наблюдаем, что он значительно моложе. Поэтому раннее обнаружение рака очень важно, причем это абсолютно бесплатно.

Несмотря на войну, можно получить направление на обследование молочной железы от семейного врача в больницы, которые заключили договор с НСЗУ.