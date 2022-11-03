За словами вчених Іспанського національного Центру дослідження раку (CNIO), мова йде про винятковий випадок людини, яка пережила 12 пухлин. Це відкриває нові можливості для ранньої діагностики та імунотерапії раку.

Повідомляється, що у пацієнта вперше розвинулася пухлина, коли він був немовлям, а потім кожні кілька років росли інші новоутворення. Менш ніж за сорок років життя у пацієнта розвинулося дванадцять пухлин, принаймні п’ять з них злоякісні. Причому кожна була різного типу і в різних частинах тіла.

– Ми досі не розуміємо, як ця людина могла розвинутися на ембріональній стадії і подолати всі ці патології, – зізнався керівник онкологічної групи Маркос Малумбрес.

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Вивчення цього унікального випадку відкриває спосіб виявлення клітин з пухлинним потенціалом задовго до клінічних тестів та діагностичної візуалізації, сказав він. Це також забезпечує новий спосіб стимулювання імунної відповіді на раковий процес.

Повідомляється, що одним із фактів, який найбільше заінтригував дослідницьку групу, було те, що п’ять агресивних видів раку, що розвинулися у пацієнта, зникли відносно легко.

Гіпотеза полягає в тому, що постійне виробництво змінених клітин викликало у пацієнта хронічну захисну реакцію, яка допомагала пухлині зникнути. У цьому вчені бачать потенціал для посилення імунної відповіді інших пацієнтів, який допоможе зупинити розвиток пухлини.

Відкриття того, що імунна система здатна викликати захисну реакцію проти клітин з неправильним числом хромосом, є, на думку представника CNIO, одним з найважливіших аспектів цього дослідження, який може відкрити нові терапевтичні можливості в майбутньому. Адже 70% пухлин людини мають клітини з аномальним числом хромосом.