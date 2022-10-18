Науковці Національного Інституту безпеки навколишнього середовища і здоров’я (NIEHS) США під час дослідження виявили, що ризик раку матки більше ніж в два з половиною раза вищий у жінок, які використовували засоби для випрямлення волосся.

За оцінками дослідників, у 1,64% жінок, які ніколи не користувалися випрямлячами для волосся, до 70 років розвинеться рак матки, але у тих, хто застосовує подібні засоби, цей ризик зростає до 4,05%.

Під час наукової роботи науковці спостерігали майже 34 тис. жінок різних рас віком від 35 до 74 років в середньому майже 11 років. За цей час у 378 жінок розвинувся рак матки.

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Після того, як дослідники врахували інші фактори ризику учасників, ризики розвитку раку матки були більше ніж у два з половиною раза вище для жінок, які використовували продукти для випрямлення більше чотирьох разів у попередньому році.

Відзначається, що більш ранні дослідження показали, що засоби для випрямлення волосся містять хімічні речовини, які руйнують ендокринну систему і пов’язані з більш високим ризиком раку молочної залози і яєчників.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), рак матки є найпоширенішим гінекологічним раком у Сполучених Штатах, і його показники зростають, особливо серед чорношкірих жінок.