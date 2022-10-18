Ученые Национального Института безопасности окружающей среды и здоровья (NIEHS) США в ходе исследования обнаружили, что риск рака матки более чем в два с половиной раза выше у женщин, которые использовали средства для выпрямления волос.

По оценкам исследователей, у 1,64% женщин, которые никогда не пользовались выпрямителями для волос, к 70 годам разовьется рак матки, но у тех, кто применяет подобные средства, этот риск возрастает до 4,05%.

В ходе научной работы ученые наблюдали почти 34 тыс. женщин разных рас в возрасте от 35 до 74 лет в среднем почти 11 лет. За это время у 378 женщин развился рак матки.

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После того, как исследователи учли другие факторы риска участников, риски развития рака матки были более чем в два с половиной раза выше для женщин, которые использовали продукты для выпрямления более четырех раз в предыдущем году.

Отмечается, что более ранние исследования показали, что средства для выпрямления волос содержат химические вещества, которые разрушают эндокринную систему и связаны с более высоким риском рака молочной железы и яичников.

Сообщается, что по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), рак матки является наиболее распространенным гинекологическим раком в Соединенных Штатах, и его показатели растут, особенно среди чернокожих женщин.