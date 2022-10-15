Ане душ Рейс Нуньес было 43 года, когда она сказала мужу, что чувствует что-то вроде пузыря в животе, когда лежит на боку.

Ультразвуковое сканирование обнаружило пятна на ее печени, что привело к анализу крови и колоноскопии.

— У нее была опухоль размером с кулак, и у нее не было ни болей, ни проблем с опорожнением кишечника или чего-то подобного, — вспоминает ее муж Брендан Хиггинс.

К тому времени, когда врачи обнаружили рак толстой кишки, это была четвертая стадия, то есть она достигла других органов.

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Когда рак поражает взрослого человека в возрасте до 50 лет, врачи называют это ранним началом. Эти виды рака в более молодом возрасте становятся все более распространенными.

Новый обзор регистрационных записей раковых заболеваний из 44 стран показал, что онкозаболеваемость с ранним началом быстро растет для колоректального рака и 13 других видов рака, многие из которых поражают пищеварительную систему, и этот рост происходит во многих странах со средним и высоким уровнем дохода.

Авторы обзора говорят, что рост среди молодых людей происходит отчасти из-за более чувствительного тестирования на некоторые типы рака. Но тестирование не полностью объясняет эту тенденцию, говорит профессор патологии Сюдзи Огино .

Огино говорит, что всплеск вызван нездоровой смесью факторов риска:

ожирение,

малоподвижный образ жизни,

диабет,

алкоголь,

курение,

загрязнение окружающей среды

западная диета с высоким содержанием красного мяса и добавленных сахаров,

сменная работа

недосыпание.

— Кроме того, существует множество других факторов риска, таких как загрязняющие вещества или пищевые добавки, — сказал он.

Огино считает, что тот факт, что многие из этих видов рака — восемь из 14 изученных — поражают пищеварительную систему, указывает на большую роль диеты и бактерий, которые живут в нашем кишечнике, называемых микробиомом.

Ожирение когда-то это было редкостью. Сейчас оно стало распространенным явлением, люди начинают страдать ожирением в более раннем возрасте, даже в детстве, поэтому риск развития рака возрастает на десятилетия раньше, чем это было для предыдущих поколений.

В связи с тем, что рак стал диагностироваться раньше оперативная группа США снизила рекомендуемый возраст для начала скрининга колоректального рака до 45 лет.

Согласно другому недавнему обзору, опубликованному в Медицинском журнале Новой Англии, в период с 1988 по 2015 год показатели раннего колоректального рака уедичились с почти 8 на каждые 100 тыс. человек до почти 13 на 100 тыс. человек, что составляет увеличение на 63%.

Примерно 1 из 10 случаев колоректального рака в США диагностируется у лиц в возрасте от 20 до 50 лет.

Обнаружено также, что те, кто родился в 19901-х годах имеют больше шансов заболеть раком раньше, чем рожденные в 1980-х.

Доктор Карен Кнудсон, главный исполнительный директор Американского онкологического общества, считает, что у молодых людей рак обнаруживается на более поздних стадиях, потому что плановые скрининги рака начинаются с более позднего возраста. Поэтому необходимо: