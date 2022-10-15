40-летняя Елена из Одесской области во время планового обследования узнала, что имеет множественные новообразования в печени. Обратилась женщина к специалистам отделения онкологии и онкохирургии больницы Святого Пантелеймона во Львове.
После проведенного МРТ был диагностирован гемангиоматоз печени. Гемангиомы – обычно доброкачественные сосудистые поражения печени, которые имеют врожденное происхождение. Хирургическое вмешательство на этот счет делается редко, только при определенных условиях.
У Елены были две гемангиомы больших размеров: одна полностью замещала левую долю печени, вторая – расположилась с в правой. К тому же новообразования достаточно быстро, хотя и бессимптомно увеличивались.
Объем поражения ткани печени составил более 50%. В такой ситуации хирургическое лечение – обязательное. Важно было определить остаточный объем печени с помощью КТ-измерения, достаточным для безопасной реабилитации пациентки.
Сложность заключалась в размещении опухоли именно в правой доле. Она там срослась со стволом правой печеночной вены в месте впадения в нижнюю полую вену.
Требовалось удалять часть печени вместе с большим сосудом, и при этом сохранить целостность одной оставленной печеночной вены.
Операция длилась более четырех часов и прошла успешно. Кровопотеря была незначительной. Обошлись без переливания крови и ее заместителей. Да и послеоперационное течение прошло без осложнений.
На пятый день женщина уехала на амбулаторное лечение домой. Вернуться к работе и привычной жизни Елена сможет уже через месяц-полтора.
Источник: Первое медицинское объединение Львова