40-летняя Елена из Одесской области во время планового обследования узнала, что имеет множественные новообразования в печени. Обратилась женщина к специалистам отделения онкологии и онкохирургии больницы Святого Пантелеймона во Львове.

После проведенного МРТ был диагностирован гемангиоматоз печени. Гемангиомы – обычно доброкачественные сосудистые поражения печени, которые имеют врожденное происхождение. Хирургическое вмешательство на этот счет делается редко, только при определенных условиях.

У Елены были две гемангиомы больших размеров: одна полностью замещала левую долю печени, вторая – расположилась с в правой. К тому же новообразования достаточно быстро, хотя и бессимптомно увеличивались.

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Объем поражения ткани печени составил более 50%. В такой ситуации хирургическое лечение – обязательное. Важно было определить остаточный объем печени с помощью КТ-измерения, достаточным для безопасной реабилитации пациентки.

Сложность заключалась в размещении опухоли именно в правой доле. Она там срослась со стволом правой печеночной вены в месте впадения в нижнюю полую вену.

Требовалось удалять часть печени вместе с большим сосудом, и при этом сохранить целостность одной оставленной печеночной вены.

Операция длилась более четырех часов и прошла успешно. Кровопотеря была незначительной. Обошлись без переливания крови и ее заместителей. Да и послеоперационное течение прошло без осложнений.

На пятый день женщина уехала на амбулаторное лечение домой. Вернуться к работе и привычной жизни Елена сможет уже через месяц-полтора.

Источник: Первое медицинское объединение Львова

Фото: Первое медицинское объединение Львова