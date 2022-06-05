Майор медицинской службы, старший ординатор хирургического отделения Военно-медицинского клинического лечебно-реабилитационного центра Министерства обороны Украины Игорь Прищепа провел уникальную операцию по спасению воина, получившего смертельное ранение.

Об этом сообщил Telegram-канал заместителя начальника Департамента патрульной полиции Евгения Жукова (позывной Маршал).

Сейчас смотрят

— Осколок вошел под броник сзади, пробил желудок, печень, разворотил кишку и зашел в сердце. Операция космос! Говорит, будет жить, — написал Евгений.

Он сообщил, что на счету Игоря Прищепы и его команды сотни спасенных жизней защитников Украины. Именно этой высокой миссии посвятил себя майор медицинской службы.

— Во время полного истощения, в эпицентре войны, когда каждый уже далеко за гранью собственных сил, нас питает и не дает сойти с дистанции любовь к Украине, — уверен Евгений Жуков.

По его словам, здесь важна каждая секунда, потому что на ее счету жизнь украинского воина, которую пытаются спасти наши медики, иногда делая для этого сверхвозможное.

На фото два родных брата Николай Прищепа и Игорь Прищепа. Оба защищают Украину. Оба делают все ради Победы.

Источник: Маршал

Фото: Маршал

Видео: Маршал