Из трех немецких центров гемодиализа в Украине два находятся в горячих точках – Харьков и Чернигов. Некоторое время у них не было электричества и водоснабжения, без которых гемодиализ невозможен. Как работали центры в аду и куда эвакуировали своих пациентов?

Андрей Тихомиров из Харькова рассказал, что переехал в Черкассы, чтобы спастись от российских обстрелов и выжить. Мужчине три раза в неделю нужен гемодиализ. Но из-за постоянных ракетных и бомбовых ударов врага добираться из своего микрорайона в клинику было рискованно.

Сейчас смотрят

— Я на Салтовке живу, — рассказал Андрей Тихомиров. — Обстреливали сильно, у меня стекло вылетели в квартире. Надо было ехать. Переживали, конечно. От этого жизнь зависит.

Первые три недели полномасштабного российского вторжения клиника в Харькове работала даже под обстрелами. В целях безопасности больных пришлось оставлять там на ночь. Но когда стало совсем невыносимо, пациентов эвакуировали во Львов. Укрзализныця выделила отдельный вагон в поезде.

В Чернигове, где тоже работает такой центр, ситуация была в разы сложнее. Город оказался практически в осаде. Зеленых коридоров не было.

Пациенты получали процедуру в обустроенном подвале под зданием клиники, там вместе с персоналом и их семьями жили более 70 человек.

– Последнюю неделю до эвакуации не было света и воды и наши пациенты оказались на грани выживания, – рассказал медицинский директор ООО Фрезениус Медикал Кер Украина Владимир Новаковский. – Потому что полторы-две недели они без диализа не могут существовать, умирают.

Тогда с помощью областной власти и волонтеров удалось организовать транспорт и, несмотря на опасность, окольными путями вывезти людей в Киев. Эта дорогая жизнь в 140 км длилась более девяти часов.

На следующий день этот путь враг плотно обстрелял, но пациенты с семьями уже были в безопасности, — в Черкассах.

– Пришлось очень быстро принимать решения в таких условиях, потому что это процедура, без которой пациенты жить не могут, – отметила врач-нефролог Таисия Ткаченко.

Работать тогда персоналу в этом центре пришлось в три смены и без выходных. Из-за комендантского часа продолжительность процедуры приходилось сокращать. До 24 февраля в клинике обслуживали около полутора сотен пациентов. С эвакуированными прибавилась еще сотня. Но помогли всем.

– Нам привезли новые аппараты, мы открывали новые залы там, где раньше не были задействованы, – продолжила рассказ Ткаченко. — Вообще у нас клиника на 240 человек, но мы лечили даже больше.

Для выезжающих пациентов написали сопроводительные письма, чтобы их смогли принять в других нефрологических центрах. Онлайн консультировали специалисты из разных регионов. Спасало и то, что в черкасском центре было достаточно медикаментов. Имели свои запасы, а еще гуманитарная помощь партнеров из-за границы. Здесь даже делились препаратами с другими больницами.

– И немецкие и американские коллеги в восторге от того, как героически медсестры и врачи и технический персонал в клиниках выполняли свои обязанности без всякого пафоса ежедневно под обстрелами, забирая по территории города людей, довозя их в центр, – рассказал генеральный директор ООО Фрезениус Медикал Кер Украина Роман Шурдук.

В настоящее время работа центра в Черкассах стабилизировалась. Пока здесь остаются пациенты Харькова и Сум. В Чернигове, несмотря на то, что здание пострадало, медучреждение возобновило свою работу. В Харькове это еще опасно.