Майор медичної служби, старший ординатор хірургічного відділення Військово-медичного клінічного лікувально-реабілітаційного центру Міністерства оборони України Ігор Прищепа провів унікальну операцію з порятунку воїна, який отримав смертельне поранення.

Про це повідомив Telegram-канал заступника начальника Департаменту патрульної поліції Євгена Жукова (позивний Маршал).

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– Осколок увійшов під броник ззаду, пробив шлунок, печінку, розворотив кишку і зайшов у серце. Операція космос! Каже, буде жити, – написав Євген.

Він повідомив, що на рахунку Ігоря прищепи та його команди сотні врятованих життів захисників України. Саме цій високій місії присвятив себе майор медичної служби.

– Під час повного виснаження, в епіцентрі війни, коли кожен вже далеко за межею власних сил, нас живить й не дає зійти з дистанції любов до України, – упевнений Євген Жуков.

За його словами, тут важлива кожна секунда, тому що на її рахунку життя українського воїна, яке намагаються врятувати наші медики, іноді роблячи для цього надможливе.

На фото два рідних брата Микола Прищепа та ігор Прищепа. Обидва захищають Україну. Обидва роблять все заради перемоги.

Джерело: Маршал

Фото: Маршал

Відео: Маршал