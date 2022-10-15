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Сходила на профілактичне УЗД: Олені видалили велику пухлину, яка зайняла 50% печінки

15 Жовтня 2022, 13:31
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Львів Олена

40-річна Олена з Одещини під час планового обстеження дізналась, що має множинні новоутворення в печінці. Звернулась жінка до спеціалістів відділення онкології та онкохірургії лікарні Святого Пантелеймона у Львові.

Після проведеного МРТ біло діагностовано гемангіоматоз печінки. Гемангіоми – це зазвичай доброякісні судинні ураження печінки, які мають вроджене походження. Хірургічне втручання з цього приводу робиться рідко, лише за певних умов.

У Олени були дві гемангіоми великих розмірів: одна повністю заміщувала ліву частку печінки, друга – розташувалася с в правій. До того ж, новоутворення достатньо швидко, хоч і безсимптомно збільшувалися.

Зараз дивляться

Об’єм ураження тканини печінки становив понад 50%. В такій ситуації хірургічне лікування – обов’язкове. Важливо було визначити залишковий об’єм печінки за допомогою КТ-вимірювання, який би був достатнім для безпечної реабілітації пацієнтки.

Складність полягала в розміщенні пухлини саме в правій частці. Вона там зрослася зі стовбуром правої печінкової вени в місці впадіння у нижню порожнисту вену.

Потрібно було видаляти частину печінки разом із великою судиною, і при цьому зберегти цілісність однієї залишеної печінкової вени.

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Операція тривала більше чотирьох годин та пройшла успішно. Крововтрата була незначною. Обійшлися без  переливання крові та ії замісників. Та й післяопераційний перебіг пройшов без ускладнень.

На п’ятий день жінка поїхала на амбулаторне лікування додому. Повернутись до праці та до звичного життя Олена зможе вже через місяць-півтора.

Джерело: Перше медичне об’єднання Львова

Фото: Перше медичне об’єднання Львова

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