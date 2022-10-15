Ані душ Рейс Нуньєс було 43 роки, коли вона сказала чоловікові, що відчуває щось на зразок міхура в животі, коли лежить на боці.

Ультразвукове сканування виявило плями на її печінці, що призвело до аналізу крові та колоноскопії.

– У неї була пухлина розміром з кулак, і в неї не було ні болю, ні проблем із спорожненням кишечника чи чогось подібного, – згадує її чоловік Брендан Хіггінс.

На той час, коли лікарі виявили рак товстої кишки, це була четверта стадія, тобто вона досягла інших органів.

Зараз дивляться

Коли рак вражає дорослу людину до 50 років, лікарі називають це раннім початком. Ці види раку в молодшому віці стають все більш поширеними.

Новий огляд реєстраційних записів ракових захворювань із 44 країн показав, що онкозахворюваність з раннім початком швидко зростає для колоректального раку та 13 інших видів раку, багато з яких вражають травну систему, і це зростання відбувається в багатьох країнах із середнім та високим рівнем доходу.

Автори огляду кажуть, що зростання серед молодих людей відбувається частково через чутливіше тестування на деякі типи раку. Але тестування не повністю пояснює цю тенденцію, каже професор патології Сюдзі Огіно.

Огіно каже, що сплеск викликаний нездоровою сумішшю факторів ризику:

ожиріння,

малорухливий спосіб життя,

діабет,

алкоголь,

куріння,

забруднення навколишнього середовища

західна дієта з високим вмістом червоного м’яса та доданих цукрів,

змінна робота

недосипання.

– Крім того, існує безліч інших факторів ризику, таких як забруднюючі речовини або харчові добавки, – сказав він.

Огіно вважає, що той факт, що багато з цих видів раку – вісім з 14 вивчених – вражають травну систему, вказує на велику роль дієти та бактерій, які живуть у нашому кишечнику, званих мікробіомом.

Ожиріння колись це було рідкістю. Зараз воно стало поширеним явищем, люди починають страждати на ожиріння в більш ранньому віці, навіть у дитинстві, тому ризик розвитку раку зростає на десятиліття раніше, ніж це було для попередніх поколінь.

У зв’язку з тим, що рак став діагностуватися раніше, оперативна група США знизила рекомендований вік для початку скринінгу колоректального раку до 45 років.

Згідно з іншим недавнім оглядом, опублікованим у Медичному журналі Нової Англії, у період з 1988 по 2015 рік показники раннього колоректального раку зменшилися з майже 8 на кожні 100 тис. осіб до майже 13 на 100 тис. осіб, що становить збільшення на 63%.

Приблизно 1 з 10 випадків колоректального раку США діагностується в осіб віком від 20 до 50 років.

Виявлено також, що ті, хто народився у 1990-х роках, мають більше шансів захворіти на рак раніше, ніж народжені у 1980-х.

Доктор Карен Кнудсон, головний виконавчий директор Американського онкологічного товариства, вважає, що у молодих людей рак виявляється на пізніших стадіях, тому що планові скринінги раку починаються з пізнішого віку. Тому необхідно: