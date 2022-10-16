Жіночі груди – це не лише краса та молочна фабрика для немовлят. Це – здоров’я і життя. І від нас залежить стан наших грудей: що ми їмо, як живемо. Лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська нагадує, як вберегти жіночі груди від раку.

– Бо рак грудей – це найчастіший тип раку у жінок,- говорить лікарка. – Існує багато його варіантів, більшість яких піддаються лікуванню за умови ранньої діагностики.

Та у випадку з раком, краще запобігти хворобі, аніж лікуватися від неї. І заходи зовсім прості, що не вимагають великих вкладень: не курити, бути щодня фізично активними, підтримувати нормальну вагу та збалансовано харчуватися.

– Та їжа може захищати від раку, а може бути і причиною його розвитку. Нездорове харчування, у поєднанні зі спадковістю, екологією, стресами впливає на виникнення різних видів раку, – нагадує Скиталінська.

Їжа, що може спричинити виникнення раку

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Високоглікемічна їжа. Цукор та солодощі сприяють виділенню інсуліну та стимулюють рецептори інсуліну в тканинах молочної залози, чим і створюють сприятливі умови для росту змінених клітин.

Надмір насичених жирів у раціоні. Навіть здоровий насичений жир, якщо його занадто багато, сприяє розвитку гормонозалежних пухлин.

Трансжири. Вони є у магазинних солодких і солоних продуктах, таких як плитки шоколаду, шоколадна глазур, цукерки з помадками, розсипчасте печиво та печиво з кремовими начинками, упаковані закуски. Вони підсилюють запалення та інсулінорезистентність.

Зловживання алкоголем. Хоча червоне вино і містить захисні сполуки, такі, як ресвератрол, їхній вміст і корисний вплив менший, ніж дія на тканини молочної залози, що ушкоджує їх.

Оброблене м’ясо (сосиски, ковбаси) містить гетероциклічні аміни, нітрозосполуки та поліциклічні молекули, які є потенційними канцерогенами.

Ожиріння. Створює надзвичайно сприятливий фон для розвитку раку молочної залози. Ожиріння пов’язане із хронічним запаленням. Жирові клітини виробляють запальні молекули, які циркулюють у всьому організмі, пригнічують імунну систему і роблять її неспроможною знищити ракові клітини.

Стрес і негативні емоції викликають вироблення великої кількості кортизолу, який порушує чутливу регуляцію між нервовою та ендокринною системами, веде до пригнічення імунної системи.

Їжа, яка запобігає виникненню раку

Омега-3 жирні кислоти. Морська риба, риб’ячий жир, морепродукти, насіння льону, горіхи та яйця (жовтки). Мають протизапальний ефект.

Поліфеноли. Ягоди (калина, горобина, чорниця, смородина) та фрукти (грейпфрут, шкірка яблук). Містять клітковину та кольорові пігменти, які захищають ДНК клітин молочної залози від ушкоджень вільними радикалами.

Рослинний білок. Сочевиця, квасоля, зелена стручкова квасоля, горох. Містить менше насиченого жиру, багатий поліфенолами та розчинною клітковиною.

Броколі. Пів чашки ростків броколі збільшує вміст стовбурових клітин, які допомагають протидіяти мутаціям і раку.

Ізотіаціанати. Це всі сорти капусти, кабачки, рукола, редька. Мають виражені антимутагенні властивості.

Каротиноїди та вітамін С знижують ризик раку завдяки їх антиоксидантній здатності та здатності пригнічувати ріст клітин і підтримувати гормональний метаболізм.

Як правильно харчуватися

На основі багатьох спостережень було виявлено, що акцент потрібно робити не на конкретних продуктах, а на схемі харчування. Найкращі результати показали принципи середземноморської дієти, де зменшена кількість насиченого жиру, є оливкова олія холодного віджиму, зелені, горіхи, риба, нежирне м’ясо.

Обстеження

Профілактика за допомогою харчування і здорового способу життя, звісно дасть свої плоди. Але не потрібно забувати і про обстеження та проходити його періодично і вчасно:

Ультразвукове обстеження у молодих жінок і МРТ у жінок 45+.

При наявності показань з підозрою на сімейний рак додатково проводиться генетичне тестування (аналіз крові).

Джерело: Оксана Скиталінська