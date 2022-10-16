Женская грудь – это не только красота и молочная фабрика для младенцев. Это – здоровье и жизнь. И от нас зависит состояние нашей груди: что мы едим, как живем. Врач-диетолог Оксана Скиталинская напоминает, как уберечь женскую грудь от рака.

– Потому что рак груди – это самый частый тип рака у женщин, – говорит врач. — Существует много его вариантов, большинство которых поддаются лечению при ранней диагностике.

Но в случае с раком, лучше предотвратить болезнь, чем лечиться от нее. И меры совсем простые, не требующие больших вложений: не курить, быть ежедневно физически активными, поддерживать нормальный вес и сбалансированно питаться.

– Да еда может защищать от рака, а может быть и причиной его развития. Нездоровое питание в сочетании с наследственностью, экологией, стрессами влияет на возникновение различных видов рака, — напоминает Скиталинская.

Еда, которая может привести к возникновению рака

Сейчас смотрят

Высокогликемическая пища. Сахар и сладости способствуют выделению инсулина и стимулируют рецепторы инсулина в тканях молочной железы, чем создают благоприятные условия для роста измененных клеток.

Чрезмерность насыщенных жиров в рационе. Даже здоровый насыщенный жир, если его слишком много, способствует развитию гормонозависимых опухолей.

Трансжиры. Они есть в магазинных сладких и соленых продуктах, таких как плитки шоколада, шоколадная глазурь, конфеты с помадками, рассыпчатое печенье и печенье с кремовыми начинками, упакованные закуски. Они усиливают воспаление и инсулинорезистентность.

Злоупотребление алкоголем. Хотя красное вино и содержит защитные соединения, такие, как ресвератрол, их содержание и полезное воздействие меньше, чем повреждающее их действие на ткани молочной железы.

Обработанное мясо (сосиски, колбасы) содержит гетероциклические амины, нитрозосоединения и полициклические молекулы, являющиеся потенциальными канцерогенами.

Ожирение. Создает очень благоприятный фон для развития рака молочной железы. Ожирение связано с хроническим воспалением. Жировые клетки производят воспалительные молекулы, циркулирующие во всем организме, подавляют иммунную систему и делают ее неспособной уничтожить раковые клетки.

Стресс и отрицательные эмоции вызывают выработку большого количества кортизола, нарушающего чувствительную регуляцию между нервной и эндокринной системами, ведет к угнетению иммунной системы.

Еда, которая предотвращает возникновение рака

Омега-3 жирные кислоты. Морская рыба, рыбий жир, морепродукты, семена льна, орехи и яйца (желтки). Обладают противовоспалительным эффектом.

Полифенолы. Ягоды (калина, рябина, черника, смородина) и фрукты (грейпфрут, кожура яблок). Содержат клетчатку и цветные пигменты, защищающие ДНК клеток молочной железы от повреждений свободными радикалами.

Растительный белок. Чечевица, фасоль, зеленая бобовая фасоль, горох. Содержит меньше насыщенного жира, богатый полифенолами и растворимой клетчаткой.

Брокколи. Пол чашки ростков брокколи увеличивает содержание стволовых клеток, помогающих противодействовать мутациям и раку.

Изотиацианаты. Это все сорта капусты, кабачки, руккола, редьки. Обладают выраженными антимутагенными свойствами.

Каротиноиды и витамин С снижают риск рака благодаря их антиоксидантной способности и способности подавлять рост клеток и поддерживать гормональный метаболизм.

Как правильно питаться

На основе многих наблюдений было обнаружено, что упор нужно делать не на конкретных продуктах, а на схеме питания. Лучшие результаты показали принципы средиземноморской диеты, где уменьшено количество насыщенного жира, оливковое масло холодного отжима, зелени, орехи, рыба, нежирное мясо.

Обследование

Профилактика с помощью питания и здорового образа жизни, конечно, даст свои плоды. Но не нужно забывать и об обследовании и проходить его периодически и вовремя:

Ультразвуковое обследование у молодых женщин и МРТ у женщин 45+.

При наличии показаний с подозрением на семейный рак дополнительно производится генетическое тестирование (анализ крови).

Источник: Оксана Скиталинская