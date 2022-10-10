Многие сейчас считают, что заниматься профилактикой онкозаболеваний, да и всех остальных тоже, не время. Главное — победить. Да, все мы хотим победить и жить долго и счастливо, сказал врач-педиатр Евгений Комаровский.

— Я бы еще добавил, что мы еще хотим быть и здоровыми, — сказал педиатр. — А значит, невзирая на трудности, нужно думать о сохранении своего здоровья и профилактике заболеваний, в частности, онкологических.

Да, нынешняя медицина научилась справляться со многими видами рака, но при одном условии — своевременное обращение.

— Ну кто, скажите, сейчас, пойдет к врачу при умеренной боли в животе или кашле, — спрашивает доктор. — А зря, ведь боли могут свидетельствовать о начале рака желудка, а кашель — о раке легких.

Евгений Комаровский очень хочет, чтобы люди запомнили факторы риска возникновения рака и учли их.

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Факторы риска онкозаболеваний во время войны.

Позднее обращение к врачам с проблемами здоровья.

Отсутствие возможности посетить врача, пройти обследование.

Отсутствие вакцинации от ВПП, гепатитов, коронавируса.

Да, не удивляйтесь, вакцинация от многих болезней в будущем дает свои плоды. Профилактируя развитие многих хронических и инфекционных заболеваний, мы можем обезопасить себя от онкологии, которая развивается у людей, болеющих этими заболеваниями.

Например, вакцинация против вируса папилломы человека защищает от рака половой системы, гепатитов — от рака печени.

Все факторы риска можно разделить на две категории:

Предотвратимые и непредотвратимые. Вторые — это генетика, с которой не поспоришь. А вот первую группу рассмотрим подробнее.

Курение. Активное или пассивное, оно в разы увеличивает риски заболеть раком легких. Незащищенный секс. Вирус папилломы человека как раз и передается половым путем. Неправильное питание, приводящее к ожирению, воспалительным процессам в организме Длительное пребывание на солнце без защиты кожи кремами или одеждой.

— Безусловно, боец, сидящий в окопе, закуривая сигарету, не станет думать о том, что лет через двадцать он может заболеть раком. Ему бы до вечера дожить, — рассуждает Комаровский. — То же и с защитными кремами. Их наличие в тактическом рюкзаке для кого-то выглядит смешно. Но…

Ведь все мы хотим выжить в этой войне и жить после нее в новой, мирной, счастливой стране долго и счастливо. Помните? Тогда расширяйте свои горизонты планирования, советует доктор, и не запускайте те процессы, которые могут запустить рак в вашем организме.

Занимайтесь спортом или любой физической активностью, ешьте побольше овощей и фруктов, орехи и семечки, при первой возможности или первых симптомах обращайтесь к врачам.

Источник: Евгений Комаровский