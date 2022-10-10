Многие сейчас считают, что заниматься профилактикой онкозаболеваний, да и всех остальных тоже, не время. Главное — победить. Да, все мы хотим победить и жить долго и счастливо, сказал врач-педиатр Евгений Комаровский.
— Я бы еще добавил, что мы еще хотим быть и здоровыми, — сказал педиатр. — А значит, невзирая на трудности, нужно думать о сохранении своего здоровья и профилактике заболеваний, в частности, онкологических.
Да, нынешняя медицина научилась справляться со многими видами рака, но при одном условии — своевременное обращение.
— Ну кто, скажите, сейчас, пойдет к врачу при умеренной боли в животе или кашле, — спрашивает доктор. — А зря, ведь боли могут свидетельствовать о начале рака желудка, а кашель — о раке легких.
Евгений Комаровский очень хочет, чтобы люди запомнили факторы риска возникновения рака и учли их.
Факторы риска онкозаболеваний во время войны.
- Позднее обращение к врачам с проблемами здоровья.
- Отсутствие возможности посетить врача, пройти обследование.
- Отсутствие вакцинации от ВПП, гепатитов, коронавируса.
Да, не удивляйтесь, вакцинация от многих болезней в будущем дает свои плоды. Профилактируя развитие многих хронических и инфекционных заболеваний, мы можем обезопасить себя от онкологии, которая развивается у людей, болеющих этими заболеваниями.
Например, вакцинация против вируса папилломы человека защищает от рака половой системы, гепатитов — от рака печени.
Все факторы риска можно разделить на две категории:
Предотвратимые и непредотвратимые. Вторые — это генетика, с которой не поспоришь. А вот первую группу рассмотрим подробнее.
- Курение. Активное или пассивное, оно в разы увеличивает риски заболеть раком легких.
- Незащищенный секс. Вирус папилломы человека как раз и передается половым путем.
- Неправильное питание, приводящее к ожирению, воспалительным процессам в организме
- Длительное пребывание на солнце без защиты кожи кремами или одеждой.
— Безусловно, боец, сидящий в окопе, закуривая сигарету, не станет думать о том, что лет через двадцать он может заболеть раком. Ему бы до вечера дожить, — рассуждает Комаровский. — То же и с защитными кремами. Их наличие в тактическом рюкзаке для кого-то выглядит смешно. Но…
Ведь все мы хотим выжить в этой войне и жить после нее в новой, мирной, счастливой стране долго и счастливо. Помните? Тогда расширяйте свои горизонты планирования, советует доктор, и не запускайте те процессы, которые могут запустить рак в вашем организме.
Занимайтесь спортом или любой физической активностью, ешьте побольше овощей и фруктов, орехи и семечки, при первой возможности или первых симптомах обращайтесь к врачам.
Источник: Евгений Комаровский