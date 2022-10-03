Британские ученые из Уорикского университета разработали аппарат под названием Скинометр, позволяющий определить, насколько далеко рак распространился под кожу. По словам экспертов, это позволит выявлять раковые клетки, которые могут остаться после операции.

Отмечается, что подобная технология повысит точность и сократит время хирургического вмешательства, снизив тем самым нагрузку на Национальную службу здравоохранения.

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Сообщается, что речь идет о первом в мире сканере, который способен обнаруживать невидимый человеческому глазу рак кожи.

— Некоторые виды рака кожи могут находиться под кожей, которые мы на самом деле не можем видеть, поэтому, когда мы удаляем их хирургическим путем, иногда остается немного, — объяснил пластический и реконструктивный хирург, профессор Джо Хардвик.

По его словам, с помощью этой технологии хирурги могут быть более точными и удалять больше раковых клеток с первого раза.

Источник: Skay News

Фото: Skay News