Британські вчені з Уорікського університету розробили апарат під назвою Скінометр, що дозволяє визначити, наскільки далеко рак поширився під шкіру. За словами експертів, це дозволить виявляти ракові клітини, які можуть залишитися після операції.

Відзначається, що подібна технологія підвищить точність і скоротить час хірургічного втручання, знизивши тим самим навантаження на Національну службу охорони здоров’я.

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Повідомляється, що мова йде про перший в світі сканер, який здатний виявляти невидимий людському оку рак шкіри.

– Деякі види раку шкіри можуть перебувати під шкірою, які ми насправді не можемо бачити, тому, коли ми видаляємо їх хірургічним шляхом, іноді залишається небагато, – пояснив пластичний і реконструктивний хірург, професор Джо Хардвік.

За його словами, за допомогою цієї технології хірурги можуть бути більш точними і видаляти більше ракових клітин з першого разу.

Джерело: Skay News

Фото: Skay News