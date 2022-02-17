Дефіцит донорських органів – одна з найбільш нагальних проблем медицини. Усім пацієнтам, які потребують пересадки, органів не вистачає, адже операції часто обмежують проблеми несумісності.

Зокрема, неможливо проводити імплантацію від донора з групою крові, що не відповідає крові реципієнта. Однак нові технології дозволяють перетворювати органи на “універсальні”, обнуляючи їхні антигени групи крові.

Медики багато років намагаються знайти метод, що дозволяє перетворювати кров однієї групи на іншу або просто видаляти антигени з поверхні клітин для отримання універсальної I групи. Таку роботу провели канадські дослідники на чолі з фахівцями з Торонтського університету.

– Наявність універсальних органів дозволила б нам усунути гемато-сумісний бар’єр і розставляти пріоритети у пацієнтів з огляду на те, наскільки невідкладна медична допомога, рятуючи більше життів і витрачаючи менше органів, — зазначив професор Торонтського університету Марсело Сайпель.

Для цього вони використовували два людські ферменти, які здатні очищати клітини від аглютинінів груп крові.

Експерименти проводили з легенями, які не були придатні до трансплантації хворим. Їх поміщали в систему Ex Vivo Lung Perfusion (EVLP), яка використовується для відновлення органів перед трансплантацією шляхом їх підігріву і насичення поживними речовинами.

У рідину, що направляється до однієї легені, додали ферменти, що змінюють групу крові. Друга ж легеня працювала звичайним чином. Потім вчені імітували вміщення органів в організм пацієнта з несумісною групою, заповнюючи їх кров’ю з високим вмістом відповідних антитіл.

Як і очікували науковці, у другій легені виникла бурхлива реакція. А ось перша антитілами практично не пошкодилася: понад 97% антигенів з поверхні її клітин були видалені.

– Цей експеримент відкриває двері до створення органів з універсальною групою крові, – додали автори роботи.

Також науковці розповіли, що вже в найближчі рік-півтора вони планують почати клінічні випробування нової технології.

Джерело: Science Translational Medicine