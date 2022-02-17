Дефицит донорских органов — одна из самых насущных проблем медицины. Всем пациентам, которые нуждаются в пересадке, органов не хватает, ведь операции часто ограничивают проблемы несовместимости.

В частности, невозможно проводить имплантацию от донора с группой крови, не соответствующей крови реципиента. Однако новые технологии позволяют превращать органы в “универсальные”, обнуляя их антигены группы крови.

Медики много лет пытаются найти метод, позволяющий превращать кровь одной группы в другую или просто удалять антигены с поверхности клеток для получения универсальной I группы. Такую работу провели канадские исследователи во главе со специалистами из Торонтского университета.

— Наличие универсальных органов позволило бы нам устранить гемато-совместимый барьер и расставлять приоритеты у пациентов в зависимости от того, насколько неотложна медицинская помощь, спасая больше жизней и тратя меньше органов, — отметил профессор Торонтского университета Марсело Сайпель.

Для этого они использовали два человеческих фермента, которые способны очищать клетки от агглютининов и групп крови.

Эксперименты проводили с легкими, которые не были пригодны к трансплантации больным. Их помещали в систему Ex Vivo Lung Perfusion (EVLP), которая используется для восстановления органов перед трансплантацией путем их подогрева и насыщения питательными веществами.

В жидкость, направляемую к одному легкому, добавили ферменты, изменяющие группу крови. Второе же легкое работало обычным образом. Затем ученые имитировали помещение органов в организм пациента с несовместимой группой, заполняя их кровью с высоким содержанием соответствующих антител.

Как и ожидали ученые, во втором легком возникла бурная реакция. А вот первое антителами практически не повредилось: более 97% антигенов с поверхности его клеток были удалены.

— Этот эксперимент открывает двери к созданию органов с универсальной группой крови, — добавили авторы работы.

Также ученые рассказали, что уже в ближайшие год-полтора они планируют начать клинические испытания новой технологии.

Источник: Science Translational Medicine