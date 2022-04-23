Американские онкобиологи продемонстрировали на животных, что использование фокусированного ультразвука для частичного удаления опухоли может быть достаточно, чтобы победить рак печени.

Лабораторным крысам, которым неинвазивно пролечили ультразвуком около половины опухоли, удалось преодолеть рак. Болезнь не возвращалась в течение всего времени исследования, тогда как животные, которых не лечили, достигали терминальной стадии рака.

Как ультразвук может лечить рак?

Ученые изучают вариант механического разрушения опухолей с помощью сфокусированного высокоинтенсивного ультразвука (гистотрипсии). Это провоцирует образование маленьких пузырьков газа, которые быстро расширяются, а затем лопаются, оставляя в ткани пустоты, разрушая ее.

Этот способ доказывал свою эффективность во многих экспериментах.

На этот раз исследование провели на 22 крысах. Половину из них пролечили методом гистотрипсии. Но опухоли удаляли не полностью, а всего на 50-75%. Все 11 животных хорошо перенесли лечение гистротрипсией. На протяжении эксперимента девять животных (81,8%) не только дожили до конца эксперимента, но и избавились от опухоли.

Кроме того, у этих животных наблюдалось увеличение количества иммунных Т-клеток в месте лечения и биомаркеров, сигнализирующих о заживлении.

Этот метод требует дальнейшего изучения.

Сейчас используется несколько методов для лечения рака печени – химиотерапия, хирургическое удаление опухоли, лучевая терапия, иммунотерапия. Однако уровень выживаемости пациентов все равно остается низким. Поэтому сфера нуждается в изучении.

Источник: Cancers