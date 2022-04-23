Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Частичное уничтожение опухоли печени ультразвуком — ученые достигли успеха

23 апреля 2022, 11:18
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
біль у кишечнику
Источник: Depositphotos

Американские онкобиологи продемонстрировали на животных, что использование фокусированного ультразвука для частичного удаления опухоли может быть достаточно, чтобы победить рак печени.

Лабораторным крысам, которым неинвазивно пролечили ультразвуком около половины опухоли, удалось преодолеть рак. Болезнь не возвращалась в течение всего времени исследования, тогда как животные, которых не лечили, достигали терминальной стадии рака.

Как ультразвук может лечить рак?

Ученые изучают вариант механического разрушения опухолей с помощью сфокусированного высокоинтенсивного ультразвука (гистотрипсии). Это провоцирует образование маленьких пузырьков газа, которые быстро расширяются, а затем лопаются, оставляя в ткани пустоты, разрушая ее.

Этот способ доказывал свою эффективность во многих экспериментах.

На этот раз исследование провели на 22 крысах. Половину из них пролечили методом гистотрипсии. Но опухоли удаляли не полностью, а всего на 50-75%. Все 11 животных хорошо перенесли лечение гистротрипсией. На протяжении эксперимента девять животных (81,8%) не только дожили до конца эксперимента, но и избавились от опухоли.

Кроме того, у этих животных наблюдалось увеличение количества иммунных Т-клеток в месте лечения и биомаркеров, сигнализирующих о заживлении.

Читайте также:
врачиОнкология, патологии почек и тяжелые поражения ЦНС: украинцы смогут лечиться за рубежом

Этот метод требует дальнейшего изучения.

Сейчас используется несколько методов для лечения рака печени – химиотерапия, хирургическое удаление опухоли, лучевая терапия, иммунотерапия. Однако уровень выживаемости пациентов все равно остается низким. Поэтому сфера нуждается в изучении.

Источник: Cancers

Теги
Исследования, Наукові дослідження, Онкология
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь