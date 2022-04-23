Американські онкобіологи продемонстрували на тваринах, що використання фокусованого ультразвуку задля часткового знищення пухлини може бути достатньо, щоб подолати рак печінки.

Лабораторним пацюкам, яким неінвазивно пролікували ультразвуком близько половини пухлини, вдалося подолати рак. Хвороба не поверталася протягом усього часу дослідження, водночас тварини, яких не лікували, досягали термінальної стадії раку.

Як ультразвук може лікувати рак?

Науковці вивчають варіант механічного руйнування пухлин за допомогою сфокусованого високоінтенсивного ультразвуку (гістотрипсії). Це провокує утворення маленьких бульбашок газу, які швидко розширюються, а потім лускають, залишаючи в тканині порожнини, руйнуючи її.

Цей спосіб доводив свою ефективність у багатьох експериментах.

Цього разу дослідження провели на 22 пацюках. Половину з них пролікували методом гістотрипсії. Але пухлини видаляли не повністю, а лише на 50-75%. Усі 11 тварин добре перенесли лікування гістротрипсією. Протягом експерименту дев’ять тварин (81,8%) не лише дожили до кінця експерименту, а й позбулися пухлини.

Крім того, у цих тварин спостерігали збільшення кількості імунних Т-клітин в місці лікування та біомаркерів, які сигналізують про загоювання.

Цей метод потребує подальшого вивчення.

Наразі використовується кілька методів для лікування раку печінки – хімієтерапія, хірургічне видалення пухлини, променева терапія, імунотерапія. Проте рівень виживання пацієнтів все одно залишається низьким. Через це сфера потребує вивчення.

Джерело: Cancers