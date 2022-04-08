Міністерство охорони здоров’я України ініціювало співпрацю з Європейською Комісією з лікування за кордоном українців, які гостро потребують життєво важливої медичної допомоги, але через військові дії не мають можливості її отримати.

Відтепер українські пацієнти, зрозуміло, після евакуації, можуть бути направлені на лікування до провідних клінік країн-членів ЄС.

Процес евакуації проходитиме за посередництва Emergency Response Coordination Centre (ERCC), який є дієвим механізмом захисту цивільного населення в надзвичайних ситуаціях.

Також Центр забезпечує швидке розгортання екстреної підтримки і діє як координатор між усіма державами-членами ЄС.

Низку додаткових питань взаємодії між Україною та ЄС з цього питання обговорили міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та єврокомісар з питань охорони здоров’я та безпеки продуктів харчування Стелла Кіріакідес.

Зазначається, що раніше, завдяки підтримці американських колег та уряду Польщі, лікарі Львівського західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру забезпечили лікування 381 дитині в клініках ЄС, США та Канади.

Передусім це пацієнти з онкологією, з важким ураженням центральної нервової системи, гострою і хронічною нирковою недостатністю, а також іншими важкими хронічними захворюваннями, які рідко зустрічаються.

У співпраці з урядами інших країн у питаннях надання медичної допомоги дітям велику роль відіграє перша леді України Олена Зеленська.

Крім того, під час переговорів учасники отримали доступ до платформи системи раннього попередження та реагування (EWRS), яка є базою для обміну інформацією щодо логістики пацієнтів між країнами-членами ЄС, Молдовою та Україною.