Міністерство охорони здоров’я України на своїй офіційній сторінці в Facebook опублікувало фотографії однієї з лікарень Київської області, будівля якої серйозно постраждала від російських бомбардувань “виключно об’єктів військової інфраструктури”, як мають нахабство заявляти тамтешні пропагандисти.

– Медзаклад, де нещодавно було відкрито нове приймальне відділення, збудовано нову амбулаторію, зруйновано російськими окупантами. Ворога витіснили з регіону, але наслідки його перебування будуть відчутні тривалий час, – повідомляється на сторінці.

Разом з тим МОЗ спільно з департаментом охорони здоров’я Київської обласної військової адміністрації, Центром медицини катастроф та за підтримки медичних сил ЗСУ вже розпочали розгортання тимчасових потужностей для допомоги місцевій громаді.

Нагадаємо, що за час війни в Україні пошкоджено 279 лікарень, 19 з них повністю зруйновані. 20 медичних працівників були важко поранені, шестеро загинули.