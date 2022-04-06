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Одна з майже 280: МОЗ виклало жахливі знімки однієї зі зруйнованих лікарень України

6 Квітня 2022, 16:32
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
больница война

Міністерство охорони здоров’я України на своїй офіційній сторінці в Facebook опублікувало фотографії однієї з лікарень Київської області, будівля якої серйозно постраждала від російських бомбардувань “виключно об’єктів військової інфраструктури”, як мають нахабство заявляти тамтешні пропагандисти.

– Медзаклад, де нещодавно було відкрито нове приймальне відділення, збудовано нову амбулаторію, зруйновано російськими окупантами. Ворога витіснили з регіону, але наслідки його перебування будуть відчутні тривалий час, – повідомляється на сторінці.

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Разом з тим МОЗ спільно з департаментом охорони здоров’я Київської обласної військової адміністрації, Центром медицини катастроф та за підтримки медичних сил ЗСУ вже розпочали розгортання тимчасових потужностей для допомоги місцевій громаді.

Нагадаємо, що за час війни в Україні пошкоджено 279 лікарень, 19 з них повністю зруйновані. 20 медичних працівників були важко поранені, шестеро загинули.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні , Лікарні , МОЗ України , статистика
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