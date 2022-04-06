Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Фото Новости

Одна из почти 280: Минздрав выложил ужасные снимки одной из разрушенных больниц Украины

6 апреля 2022, 16:32
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
больница война

Министерство здравоохранения Украины на своей официальной странице в Facebook опубликовало фотографии одной из больниц Киевской области, здание которой серьезно пострадало от российских бомбардировок “исключительно объектов военной инфраструктуры”, как имеют наглость заявлять тамошние пропагандисты.

— Медучреждение, где недавно было открыто новое приемное отделение, построена новая амбулатория, разрушено российскими оккупантами. Врага вытеснили из региона, но последствия его пребывания будут ощутимы длительное время, — сообщается на странице.

Читайте также:
войнаМинздрав призвал лишить больницы РФ аккредитации JCI — золотого стандарта качества здравоохранения

Вместе с тем Минздрав совместно с департаментом здравоохранения Киевской областной военной администрации, Центром медицины катастроф и при поддержке медицинских сил ВСУ уже начали развертывание временных мощностей для помощи местной общине.

Напомним, что за время войны в Украине повреждены 279 больниц, 19 из них полностью разрушены. 20 медицинских работников были тяжело ранены, шестеро погибли.

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні , Лікарні , МОЗ Украины , статистика
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь