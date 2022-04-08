Министерство здравоохранения Украины инициировало сотрудничество с Европейской Комиссией по лечению за границей украинцев, которые остро нуждаются в жизненно важной медицинской помощи, но из-за военных действий не имеют возможности ее получить.

Отныне украинские пациенты, разумеется, после эвакуации, могут быть направлены на лечение в ведущие клиники стран-членов ЕС.

Процесс эвакуации будет проходить при посредничестве Emergency Response Coordination Centre (ERCC), который является действенным механизмом защиты гражданского населения в чрезвычайных ситуациях.

Также Центр обеспечивает быстрое развертывание экстренной поддержки и действует как координатор между всеми государствами-членами ЕС.

Ряд дополнительных вопросов взаимодействия между Украиной и ЕС по данному вопросу обсудили министр здравоохранения Виктор Ляшко и еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности продуктов питания Стелла Кириакидес.

Отмечается, что ранее, благодаря поддержке американских коллег и правительства Польши, врачи Львовского западноукраинского специализированного детского медицинского центра обеспечили лечение 381 ребенку в клиниках ЕС, США и Канады.

Прежде всего, это пациенты с онкологией, с тяжелым поражением центральной нервной системы, острой и хронической почечной недостаточностью, а также другими тяжелыми хроническими заболеваниями, которые редко встречаются.

В сотрудничестве с правительствами других стран в вопросах оказания медицинской помощи детям большую роль играет первая леди Украины Елена Зеленская.

Кроме того, в ходе переговоров участники получили доступ к платформе Системы Раннего Предупреждения и Реагирования (EWRS), которая является базой для обмена информацией о логистике пациентов между странами-членами ЕС, Молдовой и Украиной.