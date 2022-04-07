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160 тонн медицинских средств с начала войны: как ВОЗ помогает системе здравоохранения Украины

7 апреля 2022, 11:06
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
біженці
Источник: Depositphotos

В общей сложности за последние пять недель Всемирная организация здравоохранения доставила в Украину 160 тонн медицинских средств. Поставки шли в Запорожье, Киевскую область, Киев, Сумы, Харьков, Чернигов, Полтаву и Одессу.

Об этом в интервью одному из украинских СМИ сообщил глава Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

– У нас есть специальный бюджет для сектора здравоохранения на $45 млн на следующие три месяца. Гуманитарные конвои привозят грузы, в том числе средства помощи лицам, получившим травмы, и другие средства поддержки на первичном звене, — отметил Ярно Хабихт.

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По его словам, гуманитарная помощь ВОЗ включает в себя медицинские товары для лечения травм, хирургической и первичной медико-санитарной помощи в Украине, такие как кислород, инсулин, хирургические материалы, анестетики и наборы для переливания крови (для ее сбора, тестирования и безопасного переливания).

Также доставлены генераторы кислорода, дефибрилляторы, мониторы, регидратационные соли, марля и бинты и многое другое.

Глава Бюро ВОЗ в Украине отметил, что в тесной координации с Минздравом уже охвачено порядка 500 тыс. украинцев медицинскими, неотложными и травматологическими средствами.

Как подчеркнул эксперт, у ВОЗ нет мандата для разрешения военных конфликтов. Но главное задачей является поддержка систем здравоохранения, медицинских работников и пациентов. То есть то, что организация делает в Украине в режиме 24/7.

Источник
Интерфакс-Украина
Теги
Війна в Україні , ВООЗ , гуманітарка , МОЗ Украины , Російська агресія
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