В цілому за останні п’ять тижнів Всесвітня організація охорони здоров’я доставила в Україну 160 тонн медичних засобів. Поставки йшли в Запоріжжя, Київську область, Київ, Суми, Харків, Чернігів, Полтаву та Одесу.

Про це в інтерв’ю одному з українських ЗМІ повідомив глава Бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

– У нас є спеціальний бюджет для сектору охорони здоров’я на $45 млн на наступні три місяці. Гуманітарні конвої привозять вантажі, в тому числі засоби допомоги особам, які отримали травми, та інші засоби підтримки на первинній ланці, – зазначив Ярно Хабіхт.

За його словами, гуманітарна допомога ВООЗ включає в себе медичні товари для лікування травм, хірургічної та первинної медико-санітарної допомоги в Україні, такі як кисень, інсулін, хірургічні матеріали, анестетики та набори для переливання крові (для її збору, тестування та безпечного переливання).

Також доставлені генератори кисню, дефібрилятори, монітори, регідратаційні солі, марля і бинти і багато іншого.

Глава Бюро ВООЗ в Україні зазначив, що в тісній координації з МОЗ вже охоплено близько 500 тис. українців медичними, невідкладними і травматологічними засобами.

Як підкреслив експерт, у ВООЗ немає мандата для вирішення військових конфліктів. Але головне завданням є підтримка систем охорони здоров’я, медичних працівників і пацієнтів. Тобто те, що організація робить в Україні в режимі 24/7.