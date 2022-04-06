Міністерство охорони здоров’я України звернулося до Joint Commission International (JCI), найавторитетнішої організації в світі, яка акредитує медустанови, з вимогою позбавити російські лікарні міжнародного сертифікату.

Стандарти JCI передбачають, що кожна акредитована лікарня прихильна своїй місії надавати якісну медичну допомогу в безпечному для пацієнта середовищі.

Інформація про це була розміщена на офіційній сторінці МОЗ України в Facebook.

У повідомленні, зокрема йдеться:

Чи може запевняти в безпеці пацієнтів Росія, снаряд якої потрапив до пологового будинку в Маріуполі і вбив вагітних і ненароджених дітей?

Чи має право претендувати на золоту медаль медичної якості агресор, війська якого завдали 20 ударів по території дитячої обласної лікарні на Харківщині?

Чи може йти мова про дотримання міжнародних стандартів у країні, авіабомби якої впали на Чернігівську лікарню і поховали під завалами понад 10 осіб?

Таких прикладів, на жаль, сотні.

Ті, хто за 41 день війни своїми кулями і снарядами атакували 273 українські лікарні, 18 з яких зрівняли з землею. Ті, хто зруйнував 14 дитячих лікарень. Ті, хто за ці дні обстріляв понад 60 бригад швидкої і вбив шістьох лікарів. Вони не мають права претендувати на золоту медаль якості охорони здоров’я.

Терористи, які безжально забирають життя і здоров’я українців, не повинні бути частиною світової медичної спільноти, підкреслюється в пості.