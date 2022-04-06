Министерство здравоохранения Украины обратилось к Joint Commission International (JCI), самой авторитетной организации в мире, которая аккредитует медучреждения, с требованием лишить российские больницы международного сертификата.

Стандарты JCI предусматривают, что каждая аккредитованная больница привержена своей миссии предоставлять качественную медицинскую помощь в безопасной для пациента среде.

Информация об этом была размещена на официальной странице Минздрава Украины в Facebook.

В сообщении, в частности говорится:

Может ли уверять в безопасности пациентов россия, снаряд которой попал в роддом в Мариуполе и убил беременных и нерожденных детей?

Имеет ли право претендовать на золотую медаль медицинского качества агрессор, войска которого нанесли 20 ударов по территории Детской областной больницы на Харьковщине?

Может ли идти речь о соблюдении международных стандартов в стране, авиабомбы которой упали на Черниговскую больницу и похоронили под завалами более 10 человек?

Таких примеров, к сожалению, сотни.

Те, кто за 41 день войны своими пулями и снарядами атаковали 273 украинские больницы, 18 из которых сравняли с землей. Те, кто разрушил 14 детских больниц. Те, кто за эти дни обстрелял более 60 бригад скорой и убил шестерых врачей. Они не имеют права претендовать на золотую медаль качества здравоохранения.

Террористы, которые безжалостно забирают жизнь и здоровье украинцев, не должны быть частью мирового медицинского сообщества, подчеркивается в посте.