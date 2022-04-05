Несколько дней назад в Институте сердца прооперировали недоношенного ребенка весом 2 кг 200 г с многочисленными пороками, сообщил его директор, кардиохирург профессор Борис Тодуров.

Еще в начале войны Борис Тодуров рассказал, как медперсонал буквально переселился в Институт и жил в подвале, там же находились пациенты, в том числе прооперированные дети.

Прошло уже 40 дней от начала военных действий. Как сейчас работается украинским медикам, которые и до войны выполняли нелегкие задачи: оперировали тяжелейшие пороки, пересаживали сердца и так далее.

— Начну с того, что мы – медики – все военнообязанные и во время войны выполняем свою функцию, которая стоит второй в ряду после военной, — сказал кардиохирург. – Потому что есть раненые, пострадавшие, есть пациенты с психоневрологическими расстройствами. Их сейчас, наверное, больше, чем раненых.

И врачи должны этим пациентам оказывать помощь в полной мере, хотя работают они сейчас в очень ограниченных условиях.

Многие больницы, которые оказались в зоне боевых действий или районах, находящихся в непосредственной близости к ним, остались без воды и электроэнергии. Но в этих, крайне сложных условиях, врачи все равно находятся на посту.

Между прочим, Борис Тодуров в последний день перед оккупацией Ирпеня успел вывезти из филиала института 10 пациентов и оставшегося там врача. Люди до последнего не верили в такое драматическое развитие событий и хотели остаться там, чтобы пересидеть трудные времена. Им очень повезло, что Тодуров настоял на своем.

— Нам часто не хватает многих медикаментов и расходных материалов, потому что с началом войны многие дистрибьютеры уехали, и мы не могли получить даже оплаченные уже медикаменты, — сказал Борис Тодуров. – Но сейчас все постепенно налаживается. Некоторые дистрибьюторы вернулись. Помогают также и волонтеры, без которых мы бы не справились в некоторых случаях.

В первые дни институту удалось запастись генераторами, продуктами питания и даже организовать свой альтернативный источник воды, на всякий случай.

– Многих медсестер и врачей мы с детьми персонала отправили на западную Украину. Но они уже просятся назад и готовы вернуться, – сообщил директор института. — Но я бы не советовал спешить, надо подождать еще немного.

С началом войны Институт сердца не прекращал прием ургентных больных. Их привозили скорые. В анамнезе — инфаркты, тромбоэмболии и прочие тяжелые состояния

Сегодня в Институте сердца уже возобновили плановые операции, несмотря на то, что пациентов стало больше: к своим плановым добавились переселенцы и бойцы теробороны.

— Ежедневно мы делаем три-четыре операции с искусственным кровообращением, — сообщил Тодуров. – Не стало меньше и инфарктов, ведь сказывается стресс. К нам привозят по 3-5 инфарктов в день. Мы лечим пациентов, и если необходимо, оперируем.

Наряду с оказанием медицинской помощи, работники Института сердца выполняют и волонтерскую работу. Недавно у них по пути во Львов останавливалась группа детей из Сумского Дома малютки. Четверых, самых маленьких (от одного месяца до четырех) медики оставили у себя. Потому что тяжелую дорогу в машине скорой помощи они бы не перенесли.

— У них нет мам и пап, они отказники, — сказал Борис Тодуров. — Мы о них заботимся. Теперь в Институте сердца есть свои дети полка.

Вот такие они военные будни Института сердца.