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Самые востребованные услуги бесплатные: лечебно-диагностический центр Добробут возобновил работу

5 апреля 2022, 16:48
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
операція
Источник: Depositphotos

С 1 апреля лечебно-диагностический центр Добробут возобновил свою работу. В диапазоне медицинских услуг, которые здесь предоставляются, есть как платные, так и абсолютно безвозмездные.

Бесплатные услуги:

  • ургентное оказание помощи в приемном отделении;
  • плановые и ургентные госпитализации;
  • плановые и ургентные операции;
  • лабораторная и инструментальная диагностика пациентам после госпитализации.

Это стало возможным благодаря договоренностям руководства Центра с тремя крупными международными фондами по финансированию наиболее востребованных госпитальных услуг населению Украины во время войны.

В проекте принимают участие благотворительные организации Direct Relief International, Children of War Foundation и University of Miami Global Institute при поддержке Министерства здравоохранения Украины.

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Какие услуги остаются платными:

  • амбулаторные медицинские консультации;
  • плановая инструментальная и лабораторная диагностика;
  • вакцинация;
  • вызовы и перевозки службой неотложной помощи;
  • химиотерапия.

Запись на прием через контакт-центр по телефонам: 097 495 2 888, 044 495 2 888. Адрес Центра: Киев, ул. Семьи Идзиковских, 3.

Источник: Добробут

Теги
Війна в Україні , лікування , Операция
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