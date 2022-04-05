С 1 апреля лечебно-диагностический центр Добробут возобновил свою работу. В диапазоне медицинских услуг, которые здесь предоставляются, есть как платные, так и абсолютно безвозмездные.
Бесплатные услуги:
- ургентное оказание помощи в приемном отделении;
- плановые и ургентные госпитализации;
- плановые и ургентные операции;
- лабораторная и инструментальная диагностика пациентам после госпитализации.
Это стало возможным благодаря договоренностям руководства Центра с тремя крупными международными фондами по финансированию наиболее востребованных госпитальных услуг населению Украины во время войны.
В проекте принимают участие благотворительные организации Direct Relief International, Children of War Foundation и University of Miami Global Institute при поддержке Министерства здравоохранения Украины.
Какие услуги остаются платными:
- амбулаторные медицинские консультации;
- плановая инструментальная и лабораторная диагностика;
- вакцинация;
- вызовы и перевозки службой неотложной помощи;
- химиотерапия.
Запись на прием через контакт-центр по телефонам: 097 495 2 888, 044 495 2 888. Адрес Центра: Киев, ул. Семьи Идзиковских, 3.
Источник: Добробут