С 1 апреля лечебно-диагностический центр Добробут возобновил свою работу. В диапазоне медицинских услуг, которые здесь предоставляются, есть как платные, так и абсолютно безвозмездные.

Бесплатные услуги:

ургентное оказание помощи в приемном отделении;

плановые и ургентные госпитализации;

плановые и ургентные операции;

лабораторная и инструментальная диагностика пациентам после госпитализации.

Это стало возможным благодаря договоренностям руководства Центра с тремя крупными международными фондами по финансированию наиболее востребованных госпитальных услуг населению Украины во время войны.

В проекте принимают участие благотворительные организации Direct Relief International, Children of War Foundation и University of Miami Global Institute при поддержке Министерства здравоохранения Украины.

Какие услуги остаются платными:

амбулаторные медицинские консультации;

плановая инструментальная и лабораторная диагностика;

вакцинация;

вызовы и перевозки службой неотложной помощи;

химиотерапия.

Запись на прием через контакт-центр по телефонам: 097 495 2 888, 044 495 2 888. Адрес Центра: Киев, ул. Семьи Идзиковских, 3.

Источник: Добробут