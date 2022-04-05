З 1 квітня лікувально-діагностичний центр Добробут відновив свою роботу. У діапазоні медичних послуг, які тут надаються, є як платні, так і абсолютно безоплатні.

Безоплатні послуги:

ургентне надання допомоги в приймальному відділенні;

планові та ургентні госпіталізації;

планові та ургентні операції;

лабораторна та інструментальна діагностика пацієнтам після госпіталізації.

Це стало можливим завдяки домовленостям керівництва Центру з трьома великими міжнародними фондами з фінансування найбільш затребуваних госпітальних послуг населенню України під час війни.

У проєкті беруть участь благодійні організації Direct Relief International, Children of War Foundation та University of Miami Global Institute за підтримки Міністерства охорони здоров’я України.

Які послуги залишаються платними:

амбулаторні медичні консультації;

планова інструментальна та лабораторна діагностика;

вакцинація;

виклики та перевезення службою невідкладної допомоги;

хіміотерапія.

Запис на прийом через контакт-центр за телефонами: 097 495 2 888, 044 495 2 888. Адреса центру: Київ, вул. Сім’ї Ідзиковських, 3.

Джерело: Добробут