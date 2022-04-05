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Найбільш затребувані послуги безкоштовні: лікувально-діагностичний центр Добробут відновив роботу

5 Квітня 2022, 16:48
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
операція
Джерело: Depositphotos

З 1 квітня лікувально-діагностичний центр Добробут відновив свою роботу. У діапазоні медичних послуг, які тут надаються, є як платні, так і абсолютно безоплатні.

Безоплатні послуги:

  • ургентне надання допомоги в приймальному відділенні;
  • планові та ургентні госпіталізації;
  • планові та ургентні операції;
  • лабораторна та інструментальна діагностика пацієнтам після госпіталізації.

Це стало можливим завдяки домовленостям керівництва Центру з трьома великими міжнародними фондами з фінансування найбільш затребуваних госпітальних послуг населенню України під час війни.

У проєкті беруть участь благодійні організації Direct Relief International, Children of War Foundation та University of Miami Global Institute за підтримки Міністерства охорони здоров’я України.

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Які послуги залишаються платними:

  • амбулаторні медичні консультації;
  • планова інструментальна та лабораторна діагностика;
  • вакцинація;
  • виклики та перевезення службою невідкладної допомоги;
  • хіміотерапія.

Запис на прийом через контакт-центр за телефонами: 097 495 2 888, 044 495 2 888. Адреса центру: Київ, вул. Сім’ї Ідзиковських, 3.

Джерело: Добробут

Теги
Війна в Україні , лікування , Операція
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